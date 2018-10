Sjekk den Arsenal-scoringen!

Arsenal leverte en svært overbevisende 5-1-seier over Fulham på Craven Cottage, og 3-1-målet blir stående som kandidat til årets mål. Vertene spilte seg ut fra egen 16-meter på ett og to touch, før Aaron Ramsey fikk æren av å avslutte klassekontringen med en herlig hælflikk via stolpen (se video under).