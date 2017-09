Sjefen om stjernekonflikten: – Det har vært ubehagelig

– Jeg stoler ubetinget på gutta til søndag. De vet hva vi er blitt enige om, sier landslagssjef Stig Kristiansen til NRK.

Han har tatt lærdom av fjoråret.

– Det kan hende jeg er blitt mer konfronterende med dem enn jeg var tidligere.

Etter fjorårets sykkel-VM i Qatar ble det full oppvask mellom de to sykkelstjernene. Alexander Kristoff følte seg sveket og mente Boasson Hagen kjørte for egne sjanser i stedet for å gi ham opptrekk.

Hagen på sin side mener han gjorde det han kunne.

– Det var media som holdt liv i den diskusjonen. Nå har de skværet opp og gått videre, sier Kristiansen, men to dager før en ny VM-fellesstart innrømmer sjefen at det var en tøff tid før de to kamphanene roet seg.

– Vi har hele tiden prøvd å ha en åpen tone der vi har lagt alle kortene på bordet og vært ærlige, og så har vi tatt en diskusjon. Men det var selvsagt ubehagelig slik som det ble i en periode.

VENNER: Alexander Kristoff (t.v.) og Edvald Boasson Hagen skal begge få kjøre for VM-gullet på søndag, hvis den rette sjansen byr seg. Foto: Terje Pedersen / NTB scanpix

Sju timer

Torsdag var det norske laget ute på en langtur i og rundt Bergen. Boasson Hagen og Kristoff syklet flere ganger sammen, pratet og smilte.

Hagen ga seg før Kristoff, som syklet i sju timer og fem minutter.

Etterpå var han trygg på at de begge kommer til å følge planen søndag, for nå er alle konflikter løst, sier han.

– Ja, de har vært løst ganske lenge. Vi har en god tone og en plan for søndag, så får vi håpe at den fungerer, sier Kristoff til NRK etter sjutimersøkta.

– Begge er sultne på VM-tittelen

Som NRK har fortalt ble de to enige på oppvaskmøtene, sammen med landslagssjefen, at Hagen ikke skal kjøre flere opptrekk for Kristoff.

I årets prestisjefylte VM på hjemmebane er planen at Hagen skal følge et eventuelt brudd i den siste bakken, mens Kristoff skal spurte for gull hvis det blir massespurt.

– Det er ingen hemmelighet at de har hatt sine disputter, de er jo to vinnertyper, og dette er ikke som å kjøre tog. Det går ikke på skinner hele tiden.

– Begge er sultne på tittelen til søndag, men det er voksne gutter vi snakker om, de er blitt 30 år så de vet hva vi er blitt enige om, sier landslagssjefen.

LES SAKEN: Her er Kristoff og Hagen i oppvaskmøte

Video fra VM-tempoen: Polititet takler tilskuer i løypa: