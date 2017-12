Sjefen om gullspådommen: – Folk som ikke har greie på dette

Oppvisningen i kvartfinalen bidro ikke til å dempe favorittstempelet for Norge foran finalehelgen i Hamburg, men trener Hergeirsson er lei gullprat.

NRK-ekspert Geir Oustorp omtalte møtet med russerne som den «moralske finalen» i VM. Mange spådommer i Magdeburg tidligere i uken gikk på at vinneren der ville ha bordet dekket frem til banketten søndag kveld.

– Ja vel. Det er folk som ikke har greie på dette. Og det er mange av dem. Jeg kan ikke alt, men det kommer en ny kamp som lever sitt eget liv. Faren etter slike kamper som mot Russland, er å tro at alt går av seg selv. Det gjør det absolutt ikke, sier Hergeirsson til NRK.

Nederland i kveld

Islendingen møtte pressen på spillerhotellet i utkanten av Hamburg sentrum fredag formiddag. Der opplyste han om at alle spillerne er friske og klare til møtet med Nederland - en duell han på forhånd vurderer som 50-50.

– Siden jeg kom inn rundt 1999, har vi vært favoritt i alle kamper. Det er ikke noe nytt «under the sun», men jeg deler ikke ut noe favorittstempel, sier han.

MØTES: Hergeirsson og Helle Thomsen på pressekonferansen dagen før dagen. Foto: Vidar Ruud / NTB scanpix

– Det blir vanskelig å slå Norge om dere spiller som mot Russland?

– Vi har en drøm om å slåss om de gjeveste plassene. Nå er vi kommet i posisjon til å gjøre det. Som trener er det alltid motiverende å gå løs på lag som er gode, sier Hergeirsson.

– Det er vanskelig å ta oss når vi spiller så tøft i forsvar som mot Russland, men Nederland blir tøft. Hvis vi tror kvartfinalen var den tøffeste kampen i VM, tar vi feil, sier Nora Mørk.

Forstår Norge

Henrik Signell trener det eneste laget som har slått Norge under mesterskapet i Tyskland. Heller ikke han ville snakket om gull og tatt favorittstempelet foran semifinalene dersom han ledet det norske landslaget.

– Jeg forstår godt hvordan Norge ser på dette. Den største faren for dem er at man blir fornøyd og mister ydmykheten. En vakker dag taper man kamper. Det skjedde så sent som søndag. Nei, jeg forstår dem 100 prosent. Man kan ikke si på forhånd at man kommer til å vinne med ti mål, sier Signell til NRK.

– Men Norge er gullfavoritt nå?

– Absolutt. Det er de. De har det beste laget.