Sjefen er ikke enig i Eckhoff-kritikken

Skiskytter Tiril Eckhoff har ingen problemer med å gå fort på ski. Det viste hun på nytt torsdag, da hun sammen med lagvenninne Ingrid Landmark Tandrevold nummer fire på sprintstafetten i langrenns-NM.

Det har likevel ikke stemt i verdenscupen for Eckhoff, som sammen med resten av laget har slitt det meste av sesongen de nå har lagt bak seg.

Noe av problemet har vært manglende tid med trenerne, mener Eckhoff, som sier at hun har følt seg alene på laget og at hun har savnet oppfølging fra landslagstrenerne.

Det forstår sportssjef Morten Aa Djupvik lite av.

– Det er kjedelig at Tiril opplever det sånn, men det kjente jeg meg ikke helt igjen i, sier han.

Han erkjenner likevel at flere av konkurrentene får større oppfølging av trenerne i hverdagen, enn de norske.

– Tradisjonelt så har vi et mer samlingsbasert opplegg, men de siste årene har vi dreid det til å tenke mer oppfølging i hverdagen, sier Djupvik.

Vil bruke guttas trener

Denne uken har han og resten av landslaget vært på Sjusjøen for å evaluere sesongen som var.

ETTERTRAKTET: Franske Siegfried Mazet ble skytetrener for de norske herrene før foregående sesong. Nå vil også Tiril Eckhoff ha fransk hjelp. Foto: Berit Roald / NTB scanpix

På tross av seier til Eckhoff og Johannes Thingnes Bø i siste verdenscuphelg, har det vært lite å juble for. Norge har ikke vunnet så lite på 30 år.

– Som lag bor det mye mer i jentene enn det vi har greid å få ut, erkjenner sportssjefen.

Eckhoff håper mer hjelp fra gutta kan gi en lysere fremtid. Hun håper å få låne herrenes franske skytetrener, Sigrid Mazet, neste sesong

– Jeg håper jeg at vi bruker gutta litt mer og Sigfried, så det blir best mulig for alle, sier hun.

– Skal følge laget

Denne sesongen har Steinar Mundal vært skitrener, mens storebror Stian Eckhoff har tatt seg av skytingen. Slik blir det også neste år, sier Djupvik.

De prøver likevel å finne ut når det passer at kvinnene og mennene er på samling sammen, men det er ikke veldig at Eckhoff får mer oppfølging fra herretrenerne enn resten av kvinnelandslaget.

– I utgangspunktet skal Tiril følge laget, sier Djupvik.