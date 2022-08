Sjansesløseri i Ålesund – Haugesund vant på overtid

Hovland tre under par laurdag

Viktor Hovland avanserte nokre plasseringar da han gjekk 3.-runden av storturneringa i Memphis på tre slag under par. Totalt står han med seks slag under par.

Det held til foreløpig delt 29.-plass. Han starta dagen på 46.-plass. Over halve feltet har så vidt starta på sin tredje runde.

Viktor Hovland starta med ein birdie, men rauk på ein bogey på hol nummer to og var tilbake på par for runden.

Han slo til med ein birdie på det neste par-fem-holet.

Etter fem hol på par følgde det ein bogey på niande holet, og han var tilbake på par for runden. Han følgde deretter opp med ein birdie på det tiande holet. Det blei bogey på hol 13 og han var nok ein gang tilbake på par.

Han reparerte mykje da han gjorde to raske birdiar på hol 14 og 15. Et dårleg andreslag, der han måtte droppe, øydela moglegheita for å avansere ytterlegare på det 16. holet – et par-fem-hol.

Dagens sjette birdie kom på avslutningsholet. Han hadde også tre bogeys på runden.