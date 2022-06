21-åringen har ikke løpt 800 meter siden NM i september i 2020, men stilte på distansen i Trond Mohn games i Bergen for å få en god gjennomføring i en hektisk sesong. Han måtte ta til takke med en fjerdeplass, og tiden 1.47,22 – noe han mente var som forventet.

– Man ser igjen at å være med på 800 meter er veldig annerledes enn 1500 meter. Jeg er ikke skapt for å springe såpass fort såpass tidlig. Jeg trenger tre runder på å komme meg i gang, så er jeg god de siste 400, sier han til NRK.

Han var rask til å gratulere nederlandske Toby van Diepen (1.46,56) med seieren.

GOD STEMNING: Jakob Ingebrigtsen og Tony van Diepen etter målgang. Foto: Fredrik Tombra / NRK

– Det er bra at utøvere som ham kommer hit til et lite stevne i Norge. Det er ikke gøy å bli slått, men samtidig må man være realistisk. Hvis han stiller på 1500 meter så slår jeg han vel med en runde, sier Ingebrigtsen og ler.

Til VM uten 1500 meter

Torsdag neste uke løper Ingebrigtsen én engelsk mil under Bislett Games, en distanse han også vant i Diamond League-åpningen i Eugene for snart to uker siden. Deretter reiser han og brødrene på en ny høydesamling i Flagstaff i USA, og det blir, som VG også har skrevet, dermed ingen flere konkurranser før VM midt i juli.

Det betyr også at når han stiller til start på 1500 meter i Eugene, så har ikke den olympiske mesteren konkurrert på distansen siden NM i september i fjor.

– Det må vi nesten takke arrangøren for. Det er de som setter opp programmet. Vi har noen bitte små ord med i beslutningene, men vi kan ikke bruke mile til noe. Det er i utgangspunktet helt meningsløst, og for show og rekorder man kan slå, sier Jakob Ingebrigtsen.

– Vi driver med 1500 meter og det vi konkurrerer i, så det er litt idiotisk ikke å løpe det, fortsetter han.

VANT: Jakob Ingebrigtsen var overlegen på den engelske mila i Eugene for to uker siden. Foto: Amanda Loman / AP

– Ville du helst hatt en tid på 1500 meter før VM?

– Ikke nødvendigvis, men jeg synes det er kjekkere å springe det jeg prøver å bli god på. Som sagt er det i VM jeg skal være i form, så om jeg hadde løpt en 1500 meter nå så hadde ikke det nødvendigvis betydd så mye i den ene eller andre retningen, men jeg synes det er kjekkere å springe 109 meter kortere, svarer Ingebrigtsen.

– Helst på Bislett?

– Det er jo mye historie bak de ulike løpene, drømmemila på Bislett og Bowerman Mile i Eugene, og det er jo noe...., sier han uten å fullføre setningen.

– Hørte aldri noe

Stevnedirektør for Bislett Games, Steinar Hoen, sier at Ingebrigtsen godt kunne få løpt 1500 meter neste uke – om han hadde ytret ønsket tidlig nok.

– Hvis han hadde ringt meg i høst og sagt at han ville løpe 1500 og ikke mile så hadde han fått det. Det er ikke som om vi må ha en engelsk mil hvert år, det er ikke som en femmil i Holmenkollen, men jeg hørte aldri noe. Når det er satt i terminlisten, så sitter det fast, forklarer han til NRK.

Siste frist for endring var etter innendørs-VM i Beograd i mars, forteller Hoen. Allerede da begynte de å booke utøvere til stevnet.

– Jeg spurte Henrik om han ville ha 3000 eller 5000 meter. Han ville ha 5000 meter, så det ble det. Jeg kan love Jakob 1500 neste år om han vil ha det, sier Hoen.

BISLETT-KLARE: De tre brødrene stiller alle på Bislett Games neste uke. Henrik og Filip på 5000 meter, og Jakob på drømmemila. Foto: Fredrik Varfjell / Fredrik Varfjell

Svarer med spøk

Det var 1500 meter for menn på programmet i både i Doha og Birmingham i mai da Ingebrigtsen-brødrene var på høydesamling i USA. Avtaler om ulike øvelser i Diamond League gjøres i stor grad med utøvernes agenter. For Ingebrigtsen-brødrene, er det Daniel Wessfeldt.

– De spurte om endring i mai, men da var allerede lista satt og vi hadde gått ut med informasjon og signert utøvere, forteller Hoen.

– Da vi snakket med ham så var det for sent, bekrefter Wessfeldt til NRK, som sier Jakob og han snakket om at det hadde vært bedre med 1500 meter forrige uke.

Ingen av Ingebrigtsen-brødrene har noen gang tatt seieren under Bislett Games. Hoen håper nå Jakob klarer det i duell med blant annet Abel Kipsang, på stevnets 100-årsjubileum. Og neste år understreker han igjen at Jakob Ingebrigtsen kan få bestemme øvelse selv.

– Vi får bli flinkere fremover, men jeg ser at han helst ikke velger 800 meter, sier Hoen.