Sjakkverdenen holder pusten før VM: – Carlsen kan ofre tittelen for å holde ord

– VM blir absolutt en ny dimensjon i konflikten, sier sjakkekspert Torstein Bae om det NRK-sendte mesterskapet som starter 26. desember.

Der er både amerikanske Hans Niemann og Magnus Carlsen påmeldt. Konflikten mellom de to har blitt et hett samtaletema i sjakkmiljøet etter at sistnevnte kom med jukseanklager mot 19-åringen i september.

– De er absolutt erkefiender, sier NRK-eksperten.

Sjakkekspert i TV 2, Maud Rødsmoen, tror det vil være en anspent stemning i VM-lokalet. Niemann har saksøkt blant andre Carlsen for å ha skadet hans rykte og karriere. Han krever minst 100 millioner dollar, noe som tilsvarer over én milliard kroner etter dagens kurs.

RIVAL: Hans Niemann har på kort tid blitt Magnus Carlsen fremste fiende over sjakkbrettet. Foto: TIM VIZER / AFP

– Man kan nok merke en isfront mellom noen deltagere, for jeg tror at flere i dette søksmålet ikke har noe spesielt godt forhold til Niemann. Og Niemann har ikke spesielt høye tanker om de heller, sier hun.

Tidslinje over sjakkbråket mellom Carlsen og Niemann Ekspandér faktaboks Magnus Carlsen og Hans Niemann står i sentrum for en opprivende sjakkonflikt. Her er et tilbakeblikk på de viktigste hendelsene: 4. september: Carlsen taper for Niemann i den tredje runden av Sinquefield Cup i amerikanske St. Louis.

5. september: Carlsen opplyser på Twitter at han trekker seg fra Sinquefield Cup. I meldingen legger han ved en video der fotballmanageren José Mourinho i et intervju sier: «Hvis jeg sier noe, er jeg i trøbbel». Det ble tolket som at Carlsen antydet at Niemann hadde jukset.

9. september: Niemann blir utestengt fra Chess.com. Niemann avviser at han brukte ulovlige midler mot Carlsen, men innrømmer at han jukset på nettstedet da han var 12 og 16 år.

10. september: Hoveddommeren i sjakkturneringen Sinquefield Cup sier det ikke er avdekket noe som kan tyde på at det har foregått juks under årets turnering.

19. september: Carlsen gir opp etter to trekk mot Niemann i årets sjuende Champions Chess Tour-turnering.

21. september. Carlsen uttaler seg for første gang om sjakkbråket. Han vil verken bekrefte eller avkrefte jukseryktene. I intervjuet sender han også et stikk mot Niemanns mentor, Maxim Dlugy.

23. september: Sjakkspiller Jan Nepomnjasjtsjij uttaler i en podkast at han advarte mot Niemann før Sinquefield Cup, turneringen Carlsen trakk seg fra.

23. september: Det internasjonale sjakkforbundet (Fide) kritiserer Carlsens opptreden de siste ukene.

25. september: Carlsen varsler at han vil uttale seg om Niemann etter årets sjuende Champions Chess Tour-turnering.

26. september: Carlsen beskylder i en skriftlig uttalelse Niemann for å ha jukset flere ganger og mer nylig enn han har innrømmet. Han skriver også at han ikke ønsker å spille mot Niemann igjen.

29. september: Fide oppretter etterforskning av Carlsen og Niemann. Niemann granskes for mulig juks, Carlsen for mulige falske anklager.

5. oktober: Wall Street Journal publiserer en artikkel om at en etterforskning utført av Chess.com viser at Niemann «trolig har jukset» i over 100 sjakkpartier. Rapporten påstår at Niemann jukset for det norske sjakklaget «Norway Gnomes» i Pro Chess League i 2020.

6. oktober: Niemann uttaler etter Chess.com-rapporten at sjakken hans «snakker for seg selv» og impliserer at han ikke har jukset.

6. oktober: Norges sjakkpresident, Joachim Birger Nilsen, innrømmer overfor NRK at han også jukset for «Norway Gnomes» under Pro Chess League i 2016/17-sesongen.

7. oktober: Nilsen trekker seg som sjakkpresident.

11. oktober: Niemann-mentor Maxim Dlugy beskriver i sitt første intervju Carlsens uttalelser som «ærekrenkende anklager».

13. oktober: Dlugy varsler søksmål mot Carlsen.

20. oktober: Niemann saksøker Carlsen og ber om minst 100 millioner dollar for tort og svie. Summen tilsvarer 1,07 milliarder kroner etter dagens kurs. Amerikaneren tar også rettslige skritt mot Daniel Rensch og Hikaru Nakamura samt selskapene Play Magnus Group og Chess.com.

24. oktober: Carlsen uttaler seg for første gang etter søksmålet. Han sier han ønsker å fokusere på sjakken før VM i fischersjakk.

25. oktober: Play Magnus Group uttaler at de er overrasket over Niemanns søksmål og at de ikke mener det er noen grunnlag for anklagene. (NTB)

Vil Carlsen ofre VM-gullet?

Carlsen har gjort det klart at han nekter å spille mot Niemann. Forrige gang de møttes i en turnering, tapte nordmannen med vilje etter to trekk. Under VM i lyn- og hurtigsjakk står både Carlsen og Niemanns navn på deltakerlistene.

Hva gjør nordmannen om de på nytt blir trukket mot hverandre? Det er spørsmålet sjakkverden nå stiller seg.

Ekspertene tror at 32-åringen kan la være å møte opp til et eventuelt parti. Det kan koste ham dyrt i kampen om en VM-tittel.

– Det store spørsmålet er om Magnus igjen taper med vilje, og dermed antakelig gir bort gullet, mener Bae.

Om Carlsen skulle trekke seg og tape, vil det være første gang i historien noen er villige til å ofte et VM-gull for å demonstrere et poeng, ifølge Bae.

Carlsen har vunnet VM i hurtigsjakk fire ganger og tre ganger i lynsjakk. I fjor maktet han ikke å forsvare noen av titlene, da Maxime Vachier-Lagrave og Nodirbek Abdusattorov gikk til topps i 2021.

Ifølge Bae er ikke Carlsen så overlegen at han har råd til å gi bort et poeng på en prinsippsak. Men verdenseneren fra Norge er ikke kjent for å vike på kravene, og sjakkeksperten er redd for at utfallet blir at Carlsen nekter å spille.

– Det er absolutt ikke noe vi kan utelukke, at han velger å stå på sitt og ikke spille mot det han mener er en juksepave. Og derfor tape det partiet med vilje uansett om det koster han dyrt, sier Bae.

NRK har kontaktet Carlsen-Manager, Henrik Carlsen, i forbindelse med denne artikkelen, men har foreløpig ikke fått svar.

SJAKKEKSPERT: Torstein Bae. Foto: Lars Bryne / NRK

Tror Carlsen vil presse arrangørene

Rødsmoen mener det er problematisk om spillere nekter å møte hverandre, og frykter at en etterlengtet duell mellom Carlsen og Niemann vil bli et antiklimaks. Hun tror hele sjakkverden sitter og håper på at de to erkefiendene ikke møtes i romjulen.

– Jeg tror Magnus kan ofre en eventuell tittel for å holde ordet sitt, sier Rødsmoen.

– Det er vanskelig å se for seg hvordan Magnus skal holde sitt ord om at han aldri skal spille mot han igjen. Så det blir veldig spennende, legger hun til.

TV 2-eksperten mener at det hele er en prinsippsak for Carlsen. Hun tror det kan være positivt for hans sak hvis han nekter å spille og det koster ham en verdensmestertittel.

– Turneringsarrangører kan tenke at nå vinner ikke den beste i verden fordi vi har invitert Niemann. Kanskje de slutter å invitere Niemann fordi de har invitert Magnus, og det fører til dilemmaer og dårlig stemning. Ved å holde fast ved sine prinsipper på den måten, kan han påvirke Niemanns invitasjoner senere.

– Tror du det er det Magnus sin intensjon?

– Ja, jeg tror det kan være en av hans ønskende effekter. Han tror at Niemann jukser, og synes at sjakkmiljøet bør utestenge han på en måte. Ved å ikke invitere ham, er det en form for utestengelse, avslutter Rødsmoen.

Du kan følge Carlsen og Niemann i VM i lyn- og hurtigsjakk på NRK mellom 26. og 30. desember.