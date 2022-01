Sjakktopp og Carlsen-trener i ordkrig etter twittermelding

Det internasjonale sjakkmiljøet har fått kritikk for å være både mannsdominert og mannssjåvinistisk.

Flere av utspillene har kommet fra visepresidenten selv, Nigel Short, som tidligere har uttalt at menn er bedre utrustet til å spille bedre sjakk enn kvinner.

Nå får den omstridte visepresidenten igjen kritikk.

Under Magnus Carlsens parti mot amerikanske Sam Shankland i sjakkturneringen i nederlandske Wijk aan Zee søndag, gikk Carlsen for åpningen The Schara-Hennig Gambit.

Det er en åpningsvariant for svarte brikker, som innebærer høy risiko.

Nigel Short, som er stormester i sjakk i tillegg til å være visepresident i FIDE, ble åpenbart imponert av valget. Han valgte i hvert fall å kommentere det slik på Twitter:

– Wow! Magnus Carlsen har baller.

Eller som visepresidenten uttrykte det på originalspråket:

– Wow! Magnus Carlsen has testicles.

Magnus Carlsens sparringpartner og trener Peter Heine Nielsen. Foto: Erik Waage / NRK

– Bevisst vulgarisering

Kommentaren fikk den danske stormesteren Peter Heine Nielsen til å reagere. Nilsen er også Carlsens trener og sparringpartner.

– Er dette den type tweets en visepresident i FIDE burde skrive, når vi har en diskusjon om å gjøre miljøet bedre for kvinner, spør han på sin twitterkonto.

Hovedårsaken til at Carlsen-treneren reagerer så sterkt, er Shorts bakgrunn. Han har gjort seg bemerket med kontroversielle synspunkt når det gjelder kvinners ferdigheter i sjakk.

I 2016 uttalte han at menn var bedre utrustet til å spille bedre sjakk enn kvinner. Han mente at man burde akseptere at menn har andre ferdigheter enn kvinner som gjør dem bedre i stand til å spille sjakk på et høyt nivå.

Den danske sjakktreneren mener derfor visepresidenten bruker slike uttrykk bevisst.

– Det er en opplagt provokasjon, dette er en bevisst vulgarisering, utdyper han overfor NRK.

– Jeg forstår uttrykket, og betydningen av det, men det er en unødvendig språkbruk. Jeg synes ikke at man som sittende visepresident skal uttrykke seg slik, legger han til.

Shorts Twitter-kommentar kommer bare uker etter at den svenske sjakkspilleren Anna Cramling (19) fortalte om flere ubehagelige hendelser i mesterskapene hun har deltatt i.

Hun har blant annet fått beskjed av en sjakkdommer om å forlate et mesterskap. Angivelig fordi de mannlige sjakkspillerne ble distrahert av å se på henne.

– Jeg ble bare så sjokkert. Jeg tenkte «hva har jeg gjort?», sier hun.

Visepresident i Det internasjonale sjakkforbundet FIDE, Nigel Short. Foto: NTB Scanpix

Short: – Bryr meg ikke om Nielsen

Nigel Short reagerer sterkt på Peter Heine Nielsens uttalelser. I en epost til NRK fyrer han av følgende salve:

– Jeg gidder ikke å bry meg om Peter Heine Nielsen, sier Short, som mener dette er nok en falsk insinuasjon mot ham.

– Han kan fremstille seg selv som «mister Åpenhet», men han er ikke mer enn et troll (nettroll, journ.anm.) av høy klasse, fortsetter han.

Når det gjelder selve Twitter-kommentaren, forsvarer han måten han ordla seg på.

– Det er vanlig i det engelske språket å bruke ordet «baller» (testikler) når man skal beskrive mot. Margaret Thatcher ble ofte sagt å ha flere baller enn resten av kabinettet til sammen, påpeker han.

– Jeg kommer ikke til å kaste bort mer tid på kjedelige og prektige selvhøytideligheter fra folk som PHN (Peter Heine Nielsen), som ikke har noe bedre å gjøre med livet sitt, avslutter visepresidenten i FIDE.

NRKs sjakkekspert Torstein Bae støtter imidlertid danskens oppfatning av visepresidenten.

– Han er en provokatør, mener han.

NRKs sjakkekspert Torstein Bae. Foto: Erik Johansen / NTB

Vil ha FIDE på banen

Styret i Det internasjonale sjakkforbundet har nå bestemt at det skal satses spesielt på kvinner i sjakken i 2022.

Heine Nielsen mener likevel det er for stor avstand mellom ord og handling i dette spørsmålet fra FIDEs side.

– Jeg savner at de gjør noe med de reelle problemene, kommenterer han og etterlyser en klarere holdning fra forbundet i dette spørsmålet.

NRK har bedt FIDE om en kommentar til denne saken. En kortfattet pressetalsmann David Llada sier imidlertid i en epost at det kommer klart frem at Shorts meldinger på Twitter er hans personlige meninger.

20. januar sa Llada til NRK at FIDE har tatt grep i dette spørsmålet de siste årene ved å blant annet vedta tre ulike sett med retningslinjer.