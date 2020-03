– Hele atmosfæren er fiendtlig. Alle rundt oss har masker, og det er sikkerhetsvakter rundt oss hele tiden. Jeg vil ikke være her, og jeg vil ikke spille.

Det sier Aleksandr Grisjtsjuk, en av deltakerne i kandidatturneringen i sjakk.

Den fungerer som en VM-kvalifisering, der vinneren møter Magnus Carlsen til VM-kamp senere i år.

MASKE: Noen av kommentatorene bruker maske på sendingen. Foto: WORLD CHESS

Arrangøren av turneringen har gjort flere tiltak for å gjennomføre turneringen, men spillerne preges av situasjonen.

Etter seks runder har de brutt rådene fra Verdens helseorganisasjon (WHO) flere ganger:

Flere av spillerne tar seg i ansiktet (øyne, nese og munn).

De sitter nærmere enn én meter fra hverandre.

Flere av spillerne håndhilser.

HÅNDTRYKK: Anish Giri og Kirill Aleksejenko hilser før den sjette runden i kandidatturneringen. Foto: WORLD CHESS

Vet ikke om de kommer hjem igjen

Spillerne forsøker å konsentrere seg som normalt. Det innebærer å ta seg i ansiktet mens de stirrer ned på sjakkbrettet og tenker på neste trekk.

For mange av spillerne er dette deres største turnering, og kanskje deres eneste sjanse for å kvalifisere til en VM-kamp. Men etter virusutbruddet som preger verdensbildet, påvirker også verdens beste spillere.

– Det er veldig vanskelig. Det tar mye disiplin ikke å følge med på hva som skjer i verden, sier Fabiano Caruana.

– Vi må jo følge med på hva som skjer. Vi kan få beskjed om at vi må dra et sted, hvis ikke kommer vi til å dø. Med så mye på spill er det viktigere å følge med på verden enn å spille sjakk akkurat nå, sier nederlandske Anish Giri.

– Vi er de eneste som holder på, alt annet er stoppet. Det burde ha vært utsatt, sier Grisjtsjuk.

TILTAK: Håndtrykk før og etter partiene er ikke lenger obligatorisk, og russerne Jan Nepomnjasjtsjij og Aleksandr Grisjtsjuk hilste derfor slik. Foto: Reuters

NRKs sjakkekspert Atle Grønn er ikke bekymret for helsa til de åtte spillerne, men mener det handler om etikk.

– Det er en uheldig symbolikk. Jeg synes det er ubehagelig at sjakken ikke er solidariske med resten av verden, sier Grønn.

All idrett i Russland stoppet

For på hotellet i Jekaterinburg sitter de åtte sjakkspillerne i et folketomt lokale. De eneste som følger med er sikkerhetsvakter, og flere av dem har på seg munnbind, noe som skaper en uvant atmosfære.

– Det er absurd. Men jeg kan skjønne arrangøren. Alle er bekymret for verden, men jeg tror ikke vi er bekymret for de åtte. Vi er mer bekymret for dem som er i reell fare, sier Grønn.

Turneringen spilles på et luksushotell i Jekaterinburg, øst for Uralfjellene og ved inngangen til Sibir. Da turneringen startet 17. mars var all idrett stengt ned i Russland.

I en pressemelding før oppstart meldte arrangør FIDE at turneringen skulle gå som planlagt. De trakk fram at det kun var åtte spillere, og offentliggjorde samtidig at publikum ikke får tilgang til spillelokalet. Funksjonærer og presse må følge strenge regler.

Tiltak under kandidatturneringen Ekspandér faktaboks En sykepleier undersøker alle spillerne, delegater og besøkende for symptomer på covid-19 før de går inn i spillelokalet. Dette inkluderer måling av kroppstemperatur. Desinfiseringssprit er tilgjengelig for alle spillerne, og står tilgjengelig ved siden av sjakkbrettet. Ansiktsmasker vil alltid være tilgjengelig. Dette kan bli obligatorisk for besøkende i området. Tilskuere har ikke tilgang til spillelokalet. Håndhilsing før og etter partiene er ikke obligatorisk. Preventivt utstyr som masker og desinfisering er plassert ut på alle hotellrom, oppholdsrom og i biler brukt under turneringen. Kilde: Det internasjonale sjakkforbundet (FIDE)