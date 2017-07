Kvitová ute av Wimbledon

Forhåndsfavoritt Petra Kvitová er slått ut av Wimbledon etter å ha tapt 3-6, 6-1, 2-6 mot Madison Brengle i annen runde. Hun spilte sin andre Grand Slam-turneringen etter at hun ble friskmeldt etter å ha blitt utsatt for et knivoverfall i sitt eget hjem.