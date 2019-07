Sjakken sa nei til spillavtale. Nå blusser en fem år gammel idrettsdebatt opp

– Det er veldig spennende, vi er glade for det. Vi kommer til å ha en prat, og følge opp invitasjonen, sier generalsekretær i sjakkforbundet, Geir Nesheim, om invitasjonen fra Norges idrettsforbund.

Det er kun to dager siden sjakkforbundet sa nei til en samarbeidsavtale med Kindred til en verdi av 50 millioner kroner.

Det har vekket oppmerksomheten til flere sentrale aktører med penger. Blant dem er altså Norges idrettsforbund (NIF), Kulturdepartementet og sponsorer.

– Vi ønsker en dialog

– Som følge av sjakkongressens beslutning om å si nei til en sponsoravtale med spillaktøren Kindred, ønsker vi en ny dialog med sjakkforbundet velkommen, dersom de på nytt ønsker å sondere muligheten for å bli tatt opp som medlem i Norges idrettsforbund, sier generalsekretær i NIF, Karen Kvalevåg, i en e-post til NRK.

Hun mener at initiativet bør komme fra sjakkforbundet selv, men at døren igjen er åpen dersom sjakken ønsker.

President i sjakkforbundet, Morten L. Madsen (t.v.), og generalsekretær Geir Nesheim på sjakkongressen på søndag. Foto: Fredrik Hagen / NTB scanpix

– Sjakken har gjennom mange tiår prøvd å bli en del av idrettsforbundet. I 117 av verdens land er sjakk og idrett sammen. Det er nok fortsatt en del i sjakken som sier at «vi har vårt særpreg, vi kan tenke oss å fortsette med å være sjakk, og ikke innordne oss med andre». Hvis dette blir en diskusjon, vil nok det komme opp igjen, sier Nesheim.

Det er likevel utfordringer, spesielt knyttet til barneidrettsbestemmelsene. I NIF er det ikke lov å konkurrere før man er fylt 12 år. I sjakk spille barn og voksne mot hverandre, og barn kan også rangeres.

Magnus Carlsen har, ifølge en artikkel i Aftenposten, tidligere frarådet sjakkforbundet å bli en del av idretten. Han har også pekt på at han ikke kunne bli verdens beste sjakkspiller dersom han ikke kunne konkurrert før han var 12 år.

Magnus Carlsen ønsket at Kindred-avtalen skulle bli noe av. Han har tidligere vært mot at sjakken skal bli en del av idrettsforbundet. Foto: Claus Bech / AFP

– Hvis vi ønsker å få frem gode spillere, så må vi kunne konkurrere før vi er 12 år. Sjakk er én mot én. Det blir rart om vi ikke skulle kåre noen vinner, har han tidligere sagt til VG.

Det er Nesheim enig i.

– Du skal aldri si aldri, men innen sjakken er det opplest og vedtatt at man må begynne tidlig. Hvis man ikke får begynt å spille internasjonalt før 12 år blir det veldig krevende, forteller generalsekretæren.

NRK har forsøkt å få kontakt med Carlsens manager, Espen Agdestein, men ikke fått svar.

Kulturministeren: – Vi må finne en løsning

Idrettsforbundet får store deler av inntektene sine gjennom tippemidler. Disse pengene gis fra kulturdepartementet.

Kvalevåg sier at sjakken må bli en del av idretten for å få tippemidlene NIF fordeler.

Karen Kvalevåg i Norges idrettsforbund og kulturminister Trine Skei Grande vil begge se på mulighetene for å hjelpe sjakkforbundet etter deres Kindred-nei. Foto: Terje Pedersen / NTB scanpix

– De fordeles til våre medlemmer etter gitte kriterier, sier Kvalevåg.

Sjakkforbundet vurderte i 2014 å bli en del av Norges idrettsforbund. De endte med å si nei, blant annet på grunn av barneidrettsbestemmelsene. Dersom de fortsatt ikke ønsker å bli en del av idretten, åpner kulturministeren likevel for å finne en bedre økonomisk løsning for sjakken.

– Da må vi endre loven som må si at sjakk er idrett, skriver Trine Skei Grande på Twitter.

I en ny tweet skriver hun følgende:

– Vi får sette oss ned å jobbe med løsninger.

NRK har vært i kontakt med kulturdepartementet for å få et intervju med Skei Grande. Hun er på ferie, og kan derfor ikke uttale seg videre.

Nesheim ønsker naturligvis også denne samtalen velkommen.

– Nå har vi en situasjon der alle er klar over hvor fattige vi er. Hvis kulturdepartementet kan hjelpe oss, ville det vært fantastisk, sier han.

I dialog med mulige samarbeidspartnere

I helgen snakket NRK med en rekke sentrale aktører innen sjakken. Flere pekte på at de trodde et nei til Kindred-avtalen ville føre til at andre potensielle sponsorer tok kontakt.

Etter det NRK forstår, er det dialog mellom forbundet og potensielle samarbeidspartnere allerede.

– Det er ikke sånn at det er kø utenfor døren, men vi håper at mange har fått opp øynene for sjakk, og det er stor interesse. Vi har verdensmesteren og mange unge spillere på vei opp, sier Nesheim.

– Vi vil være aktive og se om det er noen som har fått øynene opp for sjakkens muligheter, uten at jeg vil nevne navn her og nå, fortsetter han.