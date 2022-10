Sjakkekspert starta Twitter-storm: Skulda kvinne for å spele på sex

Löffler, som mellom anna skriv for Frankfurter Allgemeine Zeitung og er redaktør for Chess Tech New, irriterte seg over kvifor Twitter-streamen hans vart fylt av meldingar frå kontoen til Lula Robs. Dei fekk han opp fordi mange av dei andre sjakkinteresserte menneska han følgjer også følgjer briten.

– Eg har ingenting mot sjakk og sex-streamarar, det er ei fri verd, men må vi verkeleg støtte dette?

Han la ved profilbiletet til Lula Robs der ho viser kløft og held ein kniv. Den 24 år gamle briten starta med sjakk for mindre enn to år sidan, og har underhalda følgjarar via ein eigen sjakkstream sidan februar i 2021.

Foto: Skerjmdump: Twitter/@StefanLoeffler

Den norske sjakkjournalisten Tarjei Joten Svensen er mellom anna dei som støttar ho på Twitter. Han meiner sjakken har ein veg å gå når det gjeld å ta imot nye impulsar.

– Ho har ein heilt anna tilnærming, som ikkje er heilt tradisjonell. Sjakken har kanskje ikkje modernisert seg og vore flink til å ønskje nye folk velkommen.

Positivt for interessa

Dei siste åra har ei heilt ny mengd sjakkprofilar komme på bana som følgje av ein veldig vekst på nett. Dei amerikanske Botez-tvillingane, Alexandra og Andrea, har ein million følgjarar på Instagram til saman. Svenske Anna Cramling har 233.000 følgjarar på streamingkanalen Twitch. Ho har tidlegare snakka om eit giftig sjakkmiljø.

Svensen meiner sjakken berre har vore tent med denne typen innhald.

– Det er heilt utvilsamt. Det er ikkje sikkert det blir så mange spelarar som strøymer til klubbane, men interessa rundt sjakk veks. Desse har fleire titusen sjåarar og opererer nesten som ein TV-kanal i seg sjølv, forklarer Svensen.

SJAKK-KYNDIG: Tarjei Joten Svensen jobbar mellom anna for Chess24. Foto: Mads Nyborg Støstad / NRK

Robs har for det meste fått støttemeldingar frå andre i sjakkmiljøet. Då Svensen rykte ut i forsvaret hennar, kom Löffler med fleire sleivspark:

– Til mi overrasking synest du det er verd å støtte henne. Det handlar ikkje om at eg mislikte innhaldet hennar. Eg kan berre ikkje forstå at andre enn lite pulte menn eller dei som kjem med ironiske merknader om sjakken i 2022 vil like det. Dei er begge legitime motiv, sjølvsagt.

No skriv Löffler til NRK at han seier han bomma på mål, og at poenget forsvann i dårlege formuleringar. Han meiner det er andre, seriøse saker å setje søkjelys på.

– Kommunikasjonskanalane renn over av sjølv-promoterande stoff og influensarar som ikkje er interessert i dei seriøse emna, og ikkje dekkjer pågåande sjakkhendingar. Vi må bli seriøse igjen, skriv Löffler.

Den erfarne journalisten siktar til fleire ting: Russlands deltaking og suksess etter invasjonen i Ukraina, juksing, kjønnsforskjellar og maktbalansen i internasjonal sjakk.

Tyskland reagerer: – Ekstremt respektlaust

Heime i Tyskland får Löffler stryk:

– Utover di skuffande, ekstremt respektlause ytring, er dei færraste internasjonale meistrane eller spelarar med over 2000+ i rating. Mange er glad for å bli underhaldne. Sjakk og memes er ein strålande kombinasjon. Lula og @ChessProblem (streamer) har fått meg til å le fleire gonger, skriv presidenten i Berlins sjakkforbund.

Chess.com-journalisten Maria Emelianova meiner elles at «sjakk har ingenting å gjere med å vise puppene», men nektar for at ytringa hennar er direkte retta mot Lula Robs.

– Dei må behandlast ordentleg

– Eg saknar eit slags metoo-opprør i sjakken og betre åtferd, seier Peter Heine Nielsen, som stilte som presidentkandidat i Fide mot russiske Arkadij Dvorkovitsj.

Nielsen rettar ikkje primært kritikken mot Löffler, men mot eit sjakkmiljø han meiner har vore for dårleg til å inkludere kvinner i lang tid. Dansken meiner gode prosessar for å handtere saker om trakassering har vore bortimot ikkje-eksisterande og har ei klar oppmoding om korleis sjakken skal behandle kvinner:

– Dei må behandlast ordentleg, og det har vi ikkje vore flinke nok til i sjakken.

Han rettar ein peikefinger mot Fide og meiner overtramp må behandlast og få ein konsekvens. Nielsen meiner dårleg behandling av kvinner er ein underliggjande grunn til at sjakken slit med rekruttering på den fronten.

Fide har førebels ikkje svar på NRK sine spørsmål.

PS! Det internasjonale sjakkforbundet (Fide) er sponsa av selskapet Motiva som produserer brystimplantat.