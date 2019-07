Sjakkbråket: Valgkomiteleder distribuerte VIP-billetter for titusener av kroner fra Unibet

– Jeg har fungert som en slags rådgiver fra tid til annen, ubetalt sådan, for sjakkforbundet, sier Jøran Aulin-Jansson.

Han er tidligere president i sjakkforbundet og valgkomiteleder til sjakkongressen i Larvik søndag.

Det var han som først ble kontaktet i forbindelse med en mulig avtale mellom Kindred og sjakkforbundet.

Siden august 2018 har avtalen blitt jobbet med. De siste ukene har debatten rast i sjakkmiljøet, og søndag skal avtalen stemmes over på kongressen.

NRK har gjennomgått tidslinjen for å se hvordan arbeidet har foregått bak lukkede dører.

Mottok VIP-billetter fra Unibet

Vi kan spole tilbake til 2014. Norway Chess inngikk dette året en avtale med Unibet.

Slik så logoen til Norway Chess ut i 2014. Foto: Audun Braastad / NTB scanpix

Turneringens offisielle navn ble «No Logo Norway Chess». Logoen var grønn med hvit skrift, og lignet på Unibets logo. Lotteritilsynet uttalte før turneringen at de ikke hadde noen grunn til å reagere, men at de ville følge nøye med under turneringen.

Jøran Aulin-Jansson var med å arrangere Norway Chess dette året. Han var også sjakkpresident på dette tidspunktet. Dermed ble han kjent med folk i spillselskapet.

I august 2018 tikker det inn en SMS til Aulin-Jansson fra Mads Jørgensen, som er leder for Kindred. Raskt blir dagens president, Morten L. Madsen involvert. De to og generalsekretær Geir Nesheim møtte Kindred første gang 22. august 2018.

I løpet av høsten er det flere slike møter.

Så, i forbindelse med Magnus Carlsens VM-kamp mot Fabiano Caruana i november, tar Aulin-Jansson kontakt med VM-sponsor Unibet med forespørsel om billetter til arrangementet.

Aulin-Jansson hadde hørt at Unibet satt med billetter til overs fra sin sponsorpakke som de forsøkte å kvitte seg med, både internt og til norske kontakter og nettverk. Unibet er et av varemerkene under Kindred-paraplyen. Aulin-Jansson mottok totalt 39 VIP-billetter, ifølge spillselskapet.

Slik forklarer selskapet selv det som skjedde:

– En av dem som meldte seg var Jøran Aulin-Jansson, og Unibet spurte ham da om forespørsler de fikk fra folk innenfor sjakk-Norge kunne koordineres med ham. Noe han ikke hadde noen problemer med. Dette var altså kun av praktiske årsaker, siden forespørslene fra fjern og nær – også innenfor sjakkmiljøet – begynte å komme inn, og Unibet ikke hadde folk på plass hver dag for å koordinere dette i London, skriver Rolf Sims i en e-post til NRK.

På det åpne markedet ble VIP-billettene solgt for 600 pund, i overkant av 6000 kroner, per stykke. Sims understreker at de samme billettene ikke hadde tilsvarende kostpris for Unibet som sponsor.

Kindred opplyser at selskapet hadde 30 VIP-billetter til hver VM-dag, og at billettene ble delt ut etter «første mann til mølla»-prinsippet.

På spørsmål om Aulin-Jansson da fikk en navneliste å forholde seg til etter hvem som spurte først, svarer Kindred at noen av billettene var knyttet opp til navn, mens andre kunne deles ut fritt av Aulin-Jansson.

Sims skriver at han ikke kjenner til fordelingen mellom disse to kategoriene, men Aulin-Jansson anslår selv at han kunne dele ut rundt 70 prosent av billettene fritt.

Public Affairs manager for Kindred Group Norge, Rolf Sims. Foto: Ole Berg-rusten / NTB scanpix

– Dette var uansett billetter som Unibet ikke klarte å bli kvitt gjennom konkurranser, arrangementer og nettverk, forklarer Sims.

Kindred opplyser videre at de som mottok billetter i sjakkmiljøet tilhørte begge leirene som i ettertid har fremstått positive og negative til samarbeidsavtalen med selskapet.

Selskapet understreker også at Unibet inngikk avtale om VM-sponsoratet i mai 2018, altså tre måneder før Kindred tok kontakt med Aulin-Jansson i august.

NRK har spurt om å få se listen over hvem som mottok VIP-billettene, uten å publisere navn, men fått nei.

– Vi ønsker ikke å bidra til at flere blir forsøkt satt i et dårlig lys fordi de har mottatt billetter som Unibet hadde til overs. Listen inneholder også navn på Unibet-kunder, og de er konfidensielle. Vi har svært lite til overs for NRKs forsøk på å bidra til å mistenkeliggjøre Aulin Janssons edle motiver, skriver Sims.

– Jeg ser ingen problemer med det

Aulin-Jansson fortalte selv på Facebook om billettene etter at det var stilt spørsmål om noen i sjakkforbundet på noen måte kunne ha koblinger til spillbransjen.

Det var Bjarte Leer-Helgesen som stilte spørsmålet. Han var også blant dem som reagerte på opplysningene.

– Jeg anser det som sannsynlig at mange (inkludert meg selv) som hadde mottatt billetter til en salgsverdi på over 300.000 kroner, hadde blitt påvirket av dette. Derfor er det fint at det kommer frem slik at en unngår videre spekulasjoner. Som sagt tidligere er jeg overbevist om at du jobber for det du anser som det beste for norsk sjakk, skrev han blant annet.

Leer-Helgesen ønsker ikke å utdype overfor NRK.

Aulin-Jansson skrev på Facebook at det var snakk om rundt 45 billetter som han skulle dele ut videre. Kindred opplyser altså at det var snakk om 39 billetter.

Leder av valgkomiteen, Jøran Aulin-Jansson (til høyre) med Magnus Carlsens manager, Espen Agdestein. Foto: Roald, Berit / NTB scanpix

– De hadde sendt mailer rundt til ansatte og andre i det selskapet. Jeg hørte om det, og fikk også muligheten til å skrive meg på listen. Da fikk jeg også dyttet inn en hel del andre sjakkfans, som oppdaget at det var utsolgt for billetter til arrangementet, sier Aulin-Jansson.

– Det var da i kraft av din rolle fra sjakkforbundet at du fikk disse billettene?

– Nei, det var det nok ikke.

– Hvorfor fikk du dem da?

– Fordi jeg spurte. De hadde ikke andre, i gåsetegn, å gi dem bort til da.

– Det var en privat greie i dine øyne?

– Ja, for så vidt, så vil jeg kalle det det. Det var i alle fall ikke noe som ble dyttet på meg.

– Når du er leder av valgkomiteen og i en dialog med Kindred om en samarbeidsavtale. Hva tenker du da om at du mottar billetter til en verdi av 250.000 kroner?

– Verdien var ikke 250.000 kroner i den forstand at sjakkforbundet, mener jeg, kunne kjøpe billettene til godt under halv pris.

– Men du sa jo at du fikk dem privat?

– Jeg har ikke tenkt i de baner i det hele tatt, og jeg ser fremdeles ikke noen problemer med det, sier Aulin-Jansson.

I en SMS i etterkant av intervjuet skriver Aulin-Jansson at sjakkforbundet kunne kjøpe disse billettene for 2500 kroner stykket.

Diskutert i styret

5. desember, kun noen få dager etter at Carlsen hadde forsvart VM-tittelen, ble billettene diskutert i et styremøte.

Fra styreprotokollen på dette møtet er ikke denne diskusjonen nevnt. Forrige uke publiserte sjakkforbundet en tidslinje i Kindred-saken. Der står det blant annet:

– Ingen betvilte at Jørans intensjoner var gode. Han ville hjelpe norske sjakkfans og hadde ingen egen vinning på det. (...) Vibeke (Grønn, visepresident, red.anm.) og Gerd (Andersen, styremedlem) påpekte likevel at det kunne være uheldig å motta slike goder fra en mulig kommende kontraktspart (Kindred). Et flertall i styret mente at dette var en sak uavhengig av samarbeidet med Kindred, skriver de.

Grønn har i likhet med styremedlemmene Gerd Andersen og Ida Landsverk bekreftet overfor NRK at sponsoravtalen er en av grunnene til at de trakk sine kandidatur før søndagens kongress.

– En stor svakhet ved denne prosessen er at den mistet sitt demokratiske ankerfeste og at viktige kritiske spørsmål og innspill ble avfeid underveis, mener Grønn.

President i sjakkforbundet, Morten L. Madsen, understreker at Aulin-Jansson gjorde dette i sjakkens interesse.

SJAKKPRESIDENT: Morten L. Madsen. Foto: Terje Bendiksby / NTB scanpix

– I London fikk spillere og sjakkvenner som «stod på gaten», innpass på kvoter/lister som var ubrukte plasser, hos Unibet, NRK og Carlsen-teamet. Jøran hjalp de han kunne hjelpe – da også kun i sjakkens interesse, absolutt ikke noe annet. Han brukte hele sitt nettverk i 2013, 2014, 2016 og 2018. Dette har han gjort uten noen som helst personlig vinning. Ingen av dem som ble skaffet plass er bedt om å se dette i sammenheng med denne saken, skriver Madsen i en e-post til NRK.

Reagerte på arbeidsgruppe

Etter nyttår fortsatte Aulin-Jansson, sjakkforbundet og Kindred jobbingen med en avtale. De dro til Stockholm for møter på Kindreds hovedkontor.

Det blir satt ned to forskjellige arbeidsgrupper, én med representanter fra sjakkstyret og én uten.

I den siste gruppen som blir opprettet, den uten medlemsvalgte, sitter følgende personer: Mads Jørgensen (Kindred), Rune Brynhildsen (konsulent for Kindred), Arne Horvei og Geir Nesheim (generalsekretær i sjakkforbundet).

I styreprotokollen står det at gruppen skal drive det utøvende arbeidet videre. I den publiserte tidslinjen kommer frem at styret har reagert på denne arbeidsgruppen.

– Den nye arbeidsgruppen opprettet av generalsekretæren uten medlemmer fra sentralstyret kan ikke erstatte den gamle som er nedsatt av sentralstyret. Kun sentralstyret kan nedlegge et utvalg oppnevnt av sentralstyret, står det i tidslinjen.

Deretter står det at president Madsen skulle ta dette videre.

NRK har vært i kontakt med generalsekretær Nesheim. Han sier han forholdt seg til styrets vedtak, og at eventuelle spørsmål skal sendes til president Madsen.

– Den nye arbeidsgruppen ble etablert etter at styret hadde besluttet å legge dette frem for kongressen. Å beslutte å legge det frem er en politisk sak. Alt det arbeidet som deretter må gjøres har et mer administrativt preg, og det var derfor riktig å endre sammensettingen av arbeidsgruppen, og samtidig holde styret godt informert om progresjonen. Vi tillitsvalgte har ikke kapasitet til å håndtere mer enn en viss mengde operativt arbeid, sier Madsen.

Hentet inn kommunikasjonshjelp

Horvei står oppført på listen over teamet i Play Magnus, selskapet Magnus Carlsen er en av eierne i. Der jobber han som PR-sjef.

Horvei har også et eget kommunikasjonsfirma og har fungert som manager for Magnus Carlsen i perioder.

Magnus Carlsen sammen med Arne Horvei i forbindelse med at Carlsen skulle spille sjakk i FN i 2018. Foto: Pontus Höök / NTB scanpix

– Norges Sjakkforbund ønsket å sikre fremdrift og ressurser utover hva de tillitsvalgte kunne bidra med. De mente min kommunikasjonsfaglig erfaring samt innsikt i sjakk-Norge var relevant, skriver Horvei i en e-post til NRK.

Carlsen selv er ikke overrasket over at Horvei ble leid inn.

– Det overrasker meg overhodet ikke at han blir leid inn. Jeg vet ikke om han jobber for forbundet eller Kindred. You tell me. Men han er en mann som har erfaring fra forskjellige steder i sjakken. Jeg har selv opplevd han som veldig dyktig og ordentlig. At han leies inn, overrasker meg ikke, sier Magnus Carlsen til NRK.

Sjakkpresident Madsen opplyser at Horvei får betalt av sjakkforbundet dersom Kindred-avtalen blir vedtatt. Kindred tar regningen dersom avtalen ikke går gjennom.

– Hvor mye får han for denne jobben?

– Dette vil bli fakturert etter nedlagt timearbeid fra oppstart etter styrebeslutning og frem til kongressen, svarer Madsen.

Heller ikke Horvei ønsker å svare på hvor mye han får betalt. Han beskriver sin rolle slik:

– Min rolle har vært å bidra med kommunikasjonsfaglig kompetanse og kapasitet inn til NSF, skriver han i en e-post til NRK.

Ringte klubbledere før avtalen var offentlig

I tidslinjen til sjakkforbundet er det også skissert at Horvei, Aulin-Jansson, Madsen (president) og Nesheim (generalsekretær) tok en ringerunde til klubbledere og sentrale meningsbærere i sjakkforbundet i slutten av mai i år.

Ringerunden begynte for øvrig samme dag som Madsen og Nesheim fikk medietrening i regi av Kindred.

I ringerunden orienterte de om avtalen og hvordan den burde behandles i klubbene, står det i oversikten.

Horvei fikk oppgaven med å informere Carlsens team.

– Det var mitt ansvar å kontakt Espen Agdestein og Henrik Carlsen. Formålet var å gi dem en forvarsling om at en såpass spesiell sak ville komme, samt å høre ut deres meninger om dette spørsmålet, skriver Horvei til NRK.

Fem dager før påmeldingsfristen til sjakkongressen opprettet Carlsen klubben Offerspill, som skal gå inn for Kindred-avtalen under avstemmingen.

Carlsen betalte for de 1000 første medlemmene av klubben. Med 1021 medlemmer, og 41 delegater, ville klubben vært Norges desidert største.

Men lørdag kveld, et snaut døgn før det hele skal avgjøres, melder Carlsens klubb at de trekker 35 av sine delegater. De stiller nå med seks delegater på søndagens kongress, noe som fort kan gjøre at avtalen ikke går gjennom på søndag.

Det skjer etter at flere jurister har konkludert med lovligheten av Offerspills delegater. De er totalt uenige om klubben har stemmerett eller ikke.