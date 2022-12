Sjakkboksing setter fyr på internett – Carlsen måtte reise seg fra sofaen

– Det kan nesten ikke bli mer absurd, mener sjakkekspert Sheila Barth Stanford til NRK.

Det er kanskje ikke alle som har hørt om sporten sjakkboksingen. Absurd nok, er det akkurat det det høres ut som – nemlig en kombinasjon av brettspillet sjakk og kampsporten boksing.

Den noe spesielle sporten er kanskje ukjent for de fleste, men har eksistert i flere år og etter hvert bygd seg opp et stort publikum.

EKSPERT: Sheila Barth Stanford lar seg smått begeistre av sjakkboksingen. Foto: Rune Stoltz Bertinussen / NTB scanpix

– Dette er på et høyere nivå enn det noensinne har vært. Seertallet som var på stevnet sist, var også veldig høyt, fortsetter Stanford.

– Reiste meg opp fra sofaen

Allerede denne helgen ble det arrangert et stevne i London hvor man fikk se habile sjakkspillere både konkurrere over brettet og i ringen.

Stevnet, som var et offisielt mesterskap i sjakkboksing, har nå nesten 3 millioner visninger, ifølge The Gamer.

– Så vidt jeg skjønte, var det flere millioner som fulgte med. Sendingen jeg fulgte på YouTube, hadde tre millioner seere. Det er nok den mest sette sjakkturneringen i år, vil jeg tro. Jeg ble lokket inn litt motvillig, men synes det var utrolig spennende, sier sjakkekspert Atle Grønn til NRK.

HISTORIE: Sjakkboksingen hadde noe av sin opprinnelse i Tyskland. David Depto og Frank Stoldt spiller her i landet tilbake i 2007. Foto: Miguel Villagran / AP

Ett av arrangementets mest omtalte møter var mellom sjakkstormester Aman Hambleton og internasjonal mester Lawrence Trent – som tidligere blant annet har vært manager for Fabiano Caruana. Den tapte til slutt Trent etter teknisk knockout i bokseringen.

Det fikk Norges sjakkess Magnus Carlsen med seg.

– Jeg er åpenbart lei meg for at Lawerence tapte så raskt. For å være ærlig, frem til det var det ikke så veldig spennende. Men den, og kampen mellom Dina og Andrea etterpå, var to fantastiske show med underholdning. Det var ganske sent her, men jeg sto opp i sofaen og heiet, sier nordmannen på Chess.coms Youtube-kanal tirsdag.

Carlsen sikter til kampen mellom Dina Belenkaya and Andrea Botez, som førstnevnte vant overlegent over sjakkbrettet etter at Botez hadde hatt overtaket i boksingen.

IMPONERT: Atle Grønn mener likevel det hele er mest for show. Foto: Fredrik Hagen / NTB

– Kvinnekonkurransen var helt utrolig. Det var to kvinnelige sjakkstreamere som møttes, og det var vanvittig spennende. Den ene hadde overtaket i ringen, mens den andre var best over brettet. Det sto om sekunder, og den beste sjakkspilleren ville bli slått ut om hun ikke mattet, sier Grønn.

Utelukker ikke deltakelse

Men hvordan forgår sjakkboksing i praksis? Reglene er relativt enkle, men nokså banale.

Kampene består av opptil elleve runder som veksler mellom sjakk og boksing. Det begynner med et fire minutters sjakkparti, fulgt av to minutters runder med boksing. Man kan vinne på knockout, sjakkmatt eller ved at motstanderen taper på tid.

VANT: Stormester Dina Belenkaya gikk seirende ut av duellen med Botez. Foto: Chandler Toffa/Chess.com

Carlsen utelukker ikke at sjakkboksing er noe han kan prøve i fremtiden.

– Jeg kommer ikke til å si 100 prosent nei. Fordi hvem vet hva tankene mine kommer til å være i fremtiden, men ikke for øyeblikket, sier han til Chess.com.

– Hvem ville du eventuelt møtt?

– Jeg vet ikke. Det må vi eventuelt se, men ikke regn med det.

Ekspertene lar seg også smått begeistre av sporten.

SKEPTISK: Hvis folk vil blande sjakk og boksing, må de gjerne gjøre det. Hvor gunstig det er for sjakknivået å bli dengt i hodet, er jeg derimot litt usikker på. Foto: Lars Bryne / NRK

– Jeg har inntrykket av at folk synes dette er gøy. Tidligere rynket noen på nesten av lynsjakk også. Det var useriøst at man ikke hadde bedre tid. Men nå som sjakk tar steget og skal være underholdende, tror jeg de fleste synes at dette er en morsom greie, sier NRKs sjakkekspert Torstein Bae.

– Det er ikke seriøst, men det er morsomt å se på. Det må jeg innrømme. Jeg hadde ikke trodde at det skulle være så fengende. For meg var det egentlig bare morsomt når de var ordentlige sjakkspillere som spilte, mener Grønn.