Sjakk-VM utsettes

Reitan-arvingen har opplevd fordommer og «drittkommentarer» for etternavnet

HAMAR (NRK): Han har et etternavn som de fleste i Norge kjenner til og som er forbundet med penger og stor rikdom. Men først nå føler Kristoffer Reitan at han ikke er kjent for familienavnet, men i stedet golfprestasjonene – og bare dem.