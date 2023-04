Sjakk-topp blir refsa etter utspel om kjønnsforskjellar: – Fullstendig latterleg

Mourinho-assistent utvist for slag

Roma gikk videre til semifinalen i europaligaen etter ekstraomganger, men det ble dramatisk allerede tidlig i kampen i den italienske hovedstaden.

På stillingen 0-0, like etter at det var spilt en halvtime, ble det tumulter ute på sidelinjen. Romas assistenttrener Salvatore Foti tok tak i Feyenoord-angriper Santiago Giménez og kom tilsynelatende med et slag mot kinnet til Giménez.

Feyenoord-spilleren gikk i bakken og dommer Anthony Taylor tok nesten umiddelbart opp det røde kortet og viste Foti ut.

Rødt kort fikk også Giménez på slutten av kampen, da han helt på tampen i andre ekstraomgang fikk direkte rødt kort for en stygg takling. Roma hadde då med et nødskrik tatt kampen til ekstraomganger, etter at Paulo Dybala sendte opp i 2-1 i det 89. minutt. Dermed sto det 2-2 sammenlagt etter 90 minutter og i ekstraomgangene scoret Roma to mål og gikk til slutt videre med 4-2 sammenlagt.

Roma og trener José Mourinho vant serieligaen i fjor. I semifinalen i europaligaen i år møter de Bayer Leverkusen, mens Sevilla møter Juventus i den andre semifinalen.