BØTER: NRKs sjakkekspert Torstein Bae tror Yifan kan vente seg bøter og muligens utestengelse etter torsdagens parti. Foto: Cornelius Poppe / NTB scanpix

Tarjei Joten Svensen, som er redaktør for sjakknettstedet Matt & Patt, var selv til stede da verdens beste kvinnelige sjakkspiller skapte furore i sjakkverden torsdag.

Mot en dårligere rangert motstander under turneringen Gibraltar Open, tapte hun overraskende partiet etter kun fem trekk.

– Det begynte med merkelige trekk, trekk som ikke engang nybegynnere ville gjort, forteller Svensen.

– Alle er i sjokk, og det er ingen som skjønner noe som helst, fortsetter han.

– Dette spillet var demonstrativt dårlig, mener NRKs sjakkekspert Torstein Bae.

Yifan: – Opprørt og trist

Etter at skandalepartiet var over satt Yifan nesten to timer i møter med arrangøren. Der fortalte hun at det hele var en protestaksjon mot måten de bestemmer hvem som møter hvem i turneringen.

Det skal ha vært spekulasjoner blant noen spillere om at oppsettet har blitt gjort manuelt fra arrangøren, for å sikre interessante partier.

Det avviser grunnleggeren av turneringen, Brian Callaghan (78).

– Det er ganske vanskelig, for dette blir gjort av maskiner. Jeg forstår henne, men ingenting rart skjedde, svarer han på spørsmål om de vil gjøre noe med måten partiene trekkes på, i et intervju med turneringens kommunikasjonskanal.

I det samme intervjuet forteller Yifan at hun reagerer på at hun møtte syv kvinnelige spillere i løpet av ni runder.

– Jeg blir opprørt og trist over det utrolige og rare oppsettet, sier hun.

– Jeg håper oppsettet i fremtidige turneringer blir 100 prosent rettferdig, fortsetter hun.

Callaghan mener Yifan ikke har ødelagt for turneringen på noe som helst vis, men at hun heller har skadet seg selv.

– Hun er verdensener og verdensmester, og med det følger ansvar. Når hun tenker over dette, ser hun kanskje at hun kunne håndtert dette annerledes, sier han.

– Jeg er lei meg på hennes vegne, for jeg synes hun skuffet seg selv i dag, legger 78-åringen til.

Kan komme bøter

NRKs sjakkekspert har aldri sett noe lignende før, og mener det er spesielt overraskende fordi Yifan er kjent som en høflig spiller som det aldri er noe bråk med.

– Det er helt utenom det vanlige, og at en verdensmester gjør det er helt unikt. Så det er en liten sensasjon i sjakkverden det som skjedde på Gibraltar.

Han tror hun kan vente seg strenge reaksjoner fra Det internasjonale sjakkforbundet (FIDE).

– Dette gir gjerne strenge følger hvis man taper med vilje. Da kan man vente seg bøter og kanskje utestengelse. Dette er nokså dramatisk, sier han.

Callaghan understreker at Yifan er velkommen tilbake i Gibraltar Open.