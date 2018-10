Sjå her, King – du er ikkje åleine

Nekter å gi opp OL i 2026

Sveriges olympiske komité (SOK) nekter å gi seg og ber om dialog mot politikerne i Stockholm. SOK mener dette er en unik mulighet for Sverige, og peker på mulighet for samarbeid med land som Latvia. Idrettsbyråd Karin Ernlund fra Centerpartiet sier at OL-døren ble stengt for halvannet år siden.