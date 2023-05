For mens Lillestrøm febrilsk jaktet en redusering i sluttminuttene, tilbrakte Branns midtbanestrateg en hel del tid på bakken med det som så ut som smerter i foten.

Spillet stoppet opp, klokka gikk og på direkten kunne man se at LSK-trener Geir Bakke stormet mot fjerdedommeren.

– Jeg var desperat

Lillestrøm-angriper Thomas Lehne Olsen mente Brann fortjent ble cupmester, men lot seg ikke overraske at motstanderen brukte tid på tampen.

SKUFFET: Thomas Lehne Olsen la ikke skjul på at han mislikte å tape cupfinalen mot Brann. Foto: Fredrik Varfjell / NTB

– Nei, Sivert er Sivert. Jeg gidder ikke å ta opp det.

– Sivert er Sivert. Hva tenker du på?

– Nei, Sivert er Sivert. Sivert er veldig fin utenfor banen, men en fæling på banen, sier Lehne Olsen.

Heltne Nilsen gir Lehne Olsen noe rett i spissens opplevelse, men det var smerter som gjorde at han gikk ned, ifølge Brann-kapteinen.

– Nei, det var ikke krampe, det var den stemplingen jeg fikk som var vond. Lehne har et poeng. Jeg var livredd for at det skulle glippe. Vi prøvde å dra ned tempo. Det var et bevisst valg, sier Heltne Nilsen til NRK.

– Jeg var bare desperat etter å ta med den pokalen på 2–0. Jeg følte meg ikke trygg et sekund, fortsetter han.

Men situasjonen på overtid skyldtes smerter, påpeker kapteinen.

– Gir du LSK rett i at du drar den litt langt der?

– Nei, det var fordi jeg hadde vondt. Det var ikke for å dra ned tempo, sier Heltne Nilsen, og viser til at han ble stemplet noen minutter tidligere.

Lagkamerat gir motstander støtte

Brann-back Ruben Kristiansen var i perlehumør etter cuptriumfen. Faktisk så mye at han ikke så noe behov for å ta ryggen til lagkameraten:

– Jeg er helt enig med Lehne Olsen, sier Kristiansen til NRK – og fortsetter:

– Vi var veldig trygge på at det ikke hadde skjedd noe med Sivert der. Lehne Olsen har helt rett i det han sier.

LSK-trener Geir Bakke understreker at Brann var det beste laget.

– Vi tapte mot et lag som var bedre enn oss i dag, og så er det ulike midler for å kunne klare å komme i mål når man leder en fotballkamp. Det er de gode på, det også, sier Bakke.