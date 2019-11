Siste VM for verdens beste kickbokser: – Det er vemodig

– Det kjennes litt rart og vemodig, men først og fremst gleder jeg meg til å gjøre alt jeg kan for å prøve å ta seieren, sier Thea Næss få dager før hun setter seg på flyet mot Tyrkia.

Til uken planlegger hun å delta i sitt siste amatør-VM.

– Jeg kjenner på at jeg har holdt på lenge. Jeg syns fortsatt at det er kjempegøy med kickboksing, det er en stor del av livet mitt. Men jeg savner også på at jeg savner litt andre ting, familie for eksempel. Det å få hverdagen til å gå opp har vært et puslespill i lang tid, sier Næss.

Vurderer proffkamp

Næss er 34 år gammel og har en lang og imponerende merittliste.

Det er to år til neste gang VM skal arrangeres, men det går trolig uten den norske gullgrossisten. Nå frister det nemlig å prioritere litt annerledes. For eksempel å flytte fra den 34 kvadratmeter store leiligheten hun deler med samboeren.

– Hadde du tenkt annerledes dersom økonomien var annerledes?

– Jeg tror nok, både for min egen del og en del andre i samme situasjon som meg, ville det kommet veldig godt med med litt ekstra hjelp. Det hadde ikke trengt å være så mye, men alle monner drar. Det hadde nok gjort det litt lettere, forteller Næss.

VERDENS BESTE: Thea Næss med de to beltene etter proffseieren i 2015. Foto: GodBedreBest.no

Og selv om dette sannsynligvis blir hennes siste VM, er det ikke helt sikkert det blir den siste gangen hun går i ringen. VM er for amatører. I tillegg har Næss en profftittel hun muligens vil forsvare neste år.

– I proffkamper er det litt mer showpreget. Du møter én utøver, går flere runder, har tynnere hansker og det er en litt annen greie. Jeg har absolutt lyst til å oppleve det en gang til før jeg eventuelt legger opp, sier Næss.

– Kommer du til å klare å gi deg hvis du mister VM-beltet i proff?

– Det er vanskelig å svare på om jeg kommer til å prøve å ta det tilbake eller ikke. Mye av det som har motivert oss er at det har gått så bra, da har man lyst til å fortsette. Jeg har ikke kjent på det å tape et belte før. Jeg håper jeg slipper å kjenne på, men det får vi ta når det eventuelt kommer, gliser Næss.

Slik så det ut sist Næss forsvarte profftittelen (artikkelen fortsetter under videoen):

Fortsatt verdensmester i kickboksing

– En stund til vi finner noen som kan fylle skoene

I Tyrkia kan hun altså bli verdensmester for åttende gang. I forrige VM endte det med sølv, men kickbokseren har vært i verdenstoppen i en årrekke.

– Det er personligheten hennes som har gjort henne så god. Sulten etter å utvikle seg og gleden ved idretten, sier Daimi Akin. Han har vært treneren hennes gjennom 19 år.

– Det tar en stund før vi finner noen som kan fylle de skoene der. Hun var egentlig ikke et talent. Jeg dro meg i håret de første årene for å få henne til å prestere, før hun knekte koden, sier Akin.

STØTTE: Thea Therese Vingmark Næss sammen med trenerteamet sitt, Daimi Akin (t.v.) og hennes mann Christian Galvez under VM i kickboksing i november 2015. Foto: Per Rigsby

Nå håper han eleven kan gå inn i en trenerrolle. Hun er allerede trener på barnepartier i klubbens avdeling i Asker, og tenker på støtten hun har fått fra andre, og at hun ønsker å hjelpe nye talenter.

– Det jeg kjenner veldig sterkt på, og som jeg har kjent på lenge, er den støtten jeg har fått fra de nærmeste. Jeg kjenner på at når man driver med toppidrett, blir man litt selvsentrert. Da har man lyst til å gi litt tilbake, sier Næss selv.