I år skjedde det for tredje gong: Den eine av dei to «Old Firm»-rivalane i Skottland – Celtic og Rangers – har vunne ni ligameisterskap på rad. Men kampen om det etterlengta tiande har dei tapt kvar gong.

Celtic har vunne dei ni siste ligatitlane, og skulle endeleg bryte «10-tals-forbanninga». Men heller ikkje denne gongen blei det ti strake. Til grenselaus irritasjon for Celtic-fansen, til minst like stor glede – og skadefryd – for Rangers-tilhengarane.

Og for å gni det skikkeleg inn: Denne søndag må derfor Celtic, med norske Kristoffer Ajer på laget, eigentleg stå æresvakt for erkerivalane på heimebane når Rangers entrar arenaen til ein ny Old Firm-kamp.

Rangers har vore knusande overlegne denne sesongen, og avgjorde allereie for to veker sidan. Sju rundar før slutt var det klart at dei hadde slått rivalen og teke sitt første ligameisterskap sidan 2011.

Avgjerda fall 7. mars. Celtic måtte vinne for å ha teoretisk sjanse, men greidde berre 0-0 mot Dundee United.

For å gni det inn, blir Rangers' første kamp som ny ligameister Old Firm-møtet mot Celtic på Celtics bane.

JUBEL: Rangers-fansen kan omsider juble for ligagull igjen, etter ni år med grønkvit Celtic-jubel Foto: Gareth Easton / AFP

– Å vinne ni på rad er ein stor prestasjon, men det stiller store krav til motivasjon når du vinn år etter år, og skal byggje deg opp igjen kvar gong. Det er ein stor prestasjon å vinne så mange på rad. Det er nok lettare å byggje opp motivasjon til å vinne den eine gongen som skal til for å bryte rivalens seiersrekke, seier Harald Martin Brattbakk.

To nordmenn involverte

Han var avgjerande sist det skjedde, i 1998. Den gongen blei alt avgjort i siste runde. To nordmenn var med – ein på kvar side. Og den eine blei direkte avgjerande.

– Det var godt å nekte Rangers nummer ti, men vi var kanskje like mykje letta som glade. Det same trur eg fansen var, seier Brattbakk.

Det var han som kom inn frå benken og scora målet som avgjorde alt den maidagen for 23 år sidan. Rangers skulle ta sitt tiande strake meisterskap. Men Celtic gav alt i innspurten, og makta å hindre rivalens tiande strake.

Som Rangers hadde gjort mot Celtic i 1975.

Det magiske 10-talet

– Det var dårleg stemning då vi blei snytt for nummer ti, seier Ståle Stensaas, Rangers-spelar på den tid Foto: Jeff J. Mitchell / Reuters

Old Firm i Glasgow er kanskje det rivaloppgjeret som har dei mest entusiastiske tilhengarskarane i europeisk fotball. Den religiøse og sosiale bakgrunnen for klubbane utløyser ei rivalisering som overgår det meste.

Derfor er det knytta ein prestisje som nesten er for stor til å setje ord på, om å bli det første laget som tek det etterlengta tiande strake meisterskapet.

Sist det skjedde var altså i 1998. Rangers var det store laget på 90-talet, og var ligameister kvart einaste år frå 1989 til 1997.

I sesongen 1997/98 hadde dei bygt opp eit sterkt lag for å makte det rivalen aldri hadde klart: 10 strake ligagull.

Rangers hadde eit lag med stjerner som Paul Gascoigne, Brian Laudrup, og ikkje minst storscorar Marco Negri. Han scora ufattelege 23 mål i løpet av dei ti første ligakampane.

Det såg ut til å gå på skinner. Ved årsskiftet hadde Rangers berre tapt ein kamp, Celtic fem. Rangers hadde vunne den første Old Firm-kampen 2-0, og halde Celtic til 1–1 i den andre.

Så godt gjekk det at Rangers-kapteinen Richard Gough viste ti fingrar til Celtic-fansen etter poenget i bortekampen.

Snudde i nyttårskampen

Tradisjonen tru møttest dei igjen ved nyttårstider, og denne gongen vann Celtic 2–0 i det som var Brattbakks første kamp frå start for klubben.

– Det gav oss kontakt med Rangers, og det gav oss også sjølvtillit og tru på at vi kunne vinne ligaen, sa Brattbakk til BBC i fjor.

Det skulle vise seg å bli eit vendepunkt. Utover våren var Celtic det førande laget, og tapte ikkje i ligaen før det neste møtet med Rangers i april.

Men dei greidde aldri å riste Rangers heilt av seg. Før siste runde leia Celtic med to poeng, og ville avgjere ligaen med heimesiger mot St. Johnstone. Rangers spela borte mot Dundee United, og ville bli meister med siger dersom Celtic gav bort poeng.

– Det var ei nervøs veke, fordi atmosfæren var heilt utruleg. Når du bur i Glasgow og det er kamp mellom Celtic og Rangers til siste runde, er det ikkje mogeleg å unngå stemninga. Du kan ikkje gå ut av huset utan å bli mint på det, seier Brattbakk.

Ståle Stensaas var ein av dei som skulle hjelpe Glasgows blå lag med det. Han var sjeldan på laget, men fekk nokre kampar i sesonginnspurten.

For Rangers-fansen gjaldt det liv og død å makte det Celtics suverene lag på 60- og 70-talet ikkje fekk til. For Celtics skare var det akkurat like livsviktig å hindre det.

Derfor ville «alle» til kampen. Alle gatene og vegane inn til Celtic Park var totalt blokkerte dei siste to timane før kampen.

Berre 50.000 fekk plass.

Kom frå benken og avgjorde

MÅLTJUV: Harald Martin Brattbakk får gratulasjonar etter scoring for Celtic Foto: Jeff J Mitchell / Reuters

Svenske Henrik Larsson gav Celtic ei tidleg leiing, og dei dominerte kampen. Men dei bomma på sjanse etter sjanse etter sjanse, og ifølgje avisreferata tok nervøsiteten til å bli synleg. St. Johnstone kontra seg til utlikningssjansar. Målvakt Jonathan Gould leverte nokre gode redningar og opprettheldt Celtics knappe leiing.

Samstundes kom meldingane frå Dundee om at Rangers leia sin kamp der.

Harald Martin Brattbakk starta på benken. Han hadde lenge vore ute av form, og ikkje spela sidan cup-semifinalen nærmare to månader tidlegare – der Celtic dessutan tapte for Rangers.

Men i denne kampen kom han inn etter ein halvtime. Og etter 13 minutt på bana var det han som fekk gleda av å setje inn 2–0 – ei av dei viktigaste scoringane i Celtics 110 år lange historie. Frå 10 meter plasserte han ballen lågt ved stolpen.

Kampen var i praksis avgjort, Celtic hadde greidd det. «Operation stop the 10» var ein suksess.

– Jubelbrølet etter scoringa kunne høyrast heilt til Dundee, skreiv Sunday Times.

Dagen, kvelden, natta, helga og veka blei grønkvit. «Cheerio ten i a row», ljoma jubelbrølet over stadion og i byen. «Farvel til ti på rad».

– Det var enormt stort, både for klubben og for fansen minnest Brattbakk.

HELTAR: Avisene dekka den dramatiske innspurten i 1998 breitt. Dette er frå Sunday Independent

Forstod ikkje kor stort det var

Sjølv seier han at han ikkje visste kor stort det eigentleg var, der og då. Han hadde kome til klubben berre eit halvår tidlegare, og var berre glad til at ligameisterskapet blei sikra.

– Men skottane i klubben forstod kva vi eigentleg hadde fått til. Dei kjende god til rivaliseringa og kor viktig det var, seier han.

– Og for fansen er det enormt stort, legg han til.

Rangers-manager Walter Smith vedgjekk etterpå at vonbrotet over å ikkje ha greidd det tiande strake var så stort at det overskygga alt han hadde vunne med klubben fram til då. Han forlét då også klubben etter sesongen.

– Det var veldig dårleg stemning då vi blei snytt for «ten in a row», seier Stensaas til NRK.

– Eg reknar med at det er det same for dei (Celtic) no. Og eg er veldig imponert over at Rangers er tilbake i toppen i Skottland.

Ei veke etter siste serierunde i 1998 tapte Rangers også cupfinalen med 2–1 for Hearts, også då med Stensaas på laget. Men dei hadde hatt gleda av å slå Celtic i semifinalen.

I skuggen av «Lisbon Lions»

SKUGGEN: Celtics europacupsiger i 1967 plasserte rivalen Rangers i skuggen Foto: Anonymous / AP

Det var «The Lisbon Lions», Celtics store 60- og 70-talslag, leia av legendariske Jock Stein, som makta ni strake for første gong. Frå 1966 til 1974 sette dei Rangers på sidelina. Ikkje berre fordi dei vann ligaen kvart einaste år. Dei blei også historiske ved å bli det første britiske laget – faktisk det første frå Nord-Europa – som vann europacupen (forløparen til meisterligaen) i 1967. Dei kom også til finalen i 1970.

Men i 1975 hadde Celtic bleikna, og Rangers bygt seg opp. Rangers blei meister med klar margin, og alt var avgjort i god tid før siste serierunde. Celtic måtte sjå langt etter sin tiande strake tittel.

Den plassen Celtic erobra i europeisk fotballhistorie den gongen, har plassert Rangers i skuggen, sjølv om det er dei blå som har flest ligameisterskap totalt. Derfor var det så om å gjere den maidagen i 1998 å overgå rivalen ved å vinne ti strake. Men den gong ei.

Utan konkurranse i fire år

TØFFE TAK: Celtic-fansen markere Rangers' økonomiske krise og konkurs i 2012 med ei kiste Foto: David Moir / Reuters

I år hadde Celtic sjansen til det dei ikkje greidde i 1975. Frå 2012 og til i fjor vann Celtic alle seriemeisterskapa.

Men igjen skulle eit kraftig forsterka Rangers kome i vegen for det tiande.

Det skal seiast at Celtics ni strake denne gongen kanskje har vore litt billigare enn sist. I 2012 gjekk Rangers konkurs, og måtte byggje seg opp igjen frå nivå fire.

I fire sesongar slapp Celtic derfor liga-konkurranse frå sin erkerival. Og etter at Rangers var tilbake i Premier Division i 2016/17, har dei brukt tid på å bli sterke nok.

Først denne sesongen har dei klart det. Med Steven Gerrard ved roret har Rangers meldt seg på igjen.

Rangers har teke sitt ligameisterskap nummer 55, det er det ingen i verda som kan matche.

PS: Rangers blokkerte for Celtic i 1975. Celtic blokkerte for Rangers i 1998 – 23 år seinare. Rangers blokkerte for Celtic i 2021 – 23 år seinare. Kan det bli 2044 før sjansen kjem igjen?