Sist helg brast hun sammen – nå skjønner ikke Lien hva som har skjedd

– Når jeg kommer ut sier Per Arne (Botnan, landslagssjef) at jeg ligger på andreplass. «Hæ, hva er det du snakker om», var det første jeg tenkte, sier Ida Lien til NRK etter å ha mistet pallen med fattige to sekunder og gått inn til sin beste plassering i verdenscupen noensinne.

At hun skulle gjøre det på fredagens sprint virket ganske utenkelig for bare noen få dager siden. Etter å ha sprukket fullstendig under jaktstarten i Østersund sist lørdag, måtte nemlig en gråtkvalt Lien få trøst av Marte Olsbu Røiseland.

Men i løpet av de siste dagene her i den østerrikske alpelandsbyen Hochfilzen har fjorårets norske komet på kvinnesiden funnet formen både i sporet og på standplass.

– Skiskyting svinger så sjukt, det går opp og ned. Jeg og Patrick har tatt litt grep og jobbet bra med skytinga. Jeg er litt mer bevisst på skytinga og fokusert på å følge skudda inn i blinken. Litt sånne smådetaljer, forteller Lien som likevel var overrasket over fredagens prestasjon.

– Jeg vet at med ti treff kan jeg kjempe om noe stort, men at det skulle være noe så bra hadde jeg ikke helt sett for meg.

TRØST: Ida Lien trengte trøst fra Marte Olsbu Røiseland sist lørdag. Foto: MAXIM THORE / BILDBYRÅN

Måtte låne klær

Det ble veldig tydelig da hun ikke hadde med seg klær til å være med på sin første blomsterseremoni i verdenscupen.

– Jeg hadde ikke sett for meg blomsterseremoni. Jeg har lånt varme klær av legen vår. Jeg hadde tenkt å løpe hjem, sier hun med et stort smil om munnen.

På den samme blomsterseremonien var Olsbu Røiseland, som trøstet Lien i Østersund.

– Det var nesten sånn at det hadde vært litt gøy om ho hadde tatt pallen. Det var litt blanda følelser, forteller Olsbu Røiseland om den jevne pallkampen.

– Var det nesten sånn at du håpet å bli slått?

– Det var litt begge deler. Det hadde vært gøy med den første pallplassen også, men samtidig er ho fornøyd selv. Akkurat nå er jeg fornøyd med å ha tatt det selv. Ida kommer til å ha veldig mange sjanser på den pallen senere, det er jeg sikker på, slår hun fast.

– Har tørrtrent masse

Landslagstrener Sverre Huber Kaas mener fredagens løp uten tvil var Liens beste løp i karrieren. Han er imponert over hvordan jenta fra Simostranda har slått tilbake etter tårene i Østersund.

IMPONERT: Landslagstrener Sverre Huber Kaas mener Liens første pallplass ikke er langt unna. Foto: Roy Kenneth Sydnes Jacobsen / NRK

– Det er veldig tøft gjort. Hun vet at hun går fort på ski, så nå handler det om å gjøre jobben på standplass og der har hun vært for ustabil før i år. Hun har vært veldig flink og jobbet med Patrick og gjort de riktige tingene. I dag gjør hun akkurat som hun skal og da funker det, sier en fornøyd landslagstrener.

Tiril Eckhoff har vært vitne til Liens harde jobbing de siste dagene.

– Det er så gøy med Ida. Hun har stått og kjempet godt i gangen og tørrtrent masse. Jeg har visst det hele tiden at hun blir god til vinteren for hun har vært skikkelig sterk i sommer, forteller fredagens sjetteplass.

Huber Kaas har like sterk tro som Eckhoff på at den første pallplassen vil komme om ikke så altfor lenge.

– Det er veldig imponerende at hun nesten er på pallen i den andre sesongen med verdenscup. Jeg tror ho kan puste de andre i nakken ganske fort. I løpet av de neste årene håper vi hun tar den første pallplassen og til og med kommer seg helt opp.