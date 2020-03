Norge skulle etter planen spille OL-kvalifisering i Montenegro, mot vertsnasjonen, Romania og Thailand neste helg, og torsdag opplyste Det internasjonale håndballforbundet (IHF) at turneringen vil bli gjennomført til tross for koronaviruset, men med tomme tribuner. Også kvalifiseringene i Spania og Ungarn skulle spilles som planlagt.

ANNERLEDES: NRK intervjuer Marta Tomac. Foto: Mark Tonkin / NRK

– Kjemperart. For meg er det litt uforståelig. Hele verden har jo stoppa alle idrettsarrangement, og alle arrangement generelt, så at vi da skal gjennomføre en OL-kvalik i den tida her, når helsemyndighetene går ut med at det ikke er forsvarlig, synes jeg er veldig spesielt, sier Marta Tomac til NRK.

Avgjørelsen førte til et større opprør i håndballmiljøet. Fredag la den europeiske spillerforeningen (EHPU) et innlegg på sin Facebook-side hvor de ba om at kampene utsettes.

Snudde etter samtale med Norge

Fredag hadde president i Norges Håndballforbund, Kåre Geir Lio, en telefonsamtale med IHF-president Hassan Moustafa.

– Vi jobber med å skape en virkelighetsforståelse som er i samsvar med den situasjonen som vi opplever i Norge nå, der landet på en måte er satt på vent. Med de retningslinjene som er gitt her så har vi store problemer med å gjennomføre en OL-kvalik neste helg, sier Lio.

Og kort tid senere kom også helomvendingen fra IHF. Alle OL-kvalifiseringskampene er flyttet til juni.

– Det er bare en ting å si om dette: Helt korrekt avgjørelse. Prosessen har vært krevende og mange har gjort en god jobb. Det endte som «alle» mente var riktig i en slik situasjon, sier landslagssjef Thorir Hergeirsson til NTB.

Nesten alle i karantene

For hele 18 av 20 spillerne i landslagstroppen er pålagt hjemmekarantene av norske myndigheter fordi de har vært utenfor Norden.

Tomac sitter selv i hjemmekarantene i Oslo, etter å ha vært utenlands for mesterligaspill med Vipers Kristiansand.

– Det er selvfølgelig en drøm for alle å spille OL, men man kan ikke gjøre det om man utsetter folk for fare, understreker Tomac.

Lio mener IHF ikke har hatt lik forståelse av pandemien som man har i Norge.

MYE JOBB: Håndballpresident Kåre Geir Lio. Foto: Vidar Ruud / NTB Scanpix

– Det er jo sånn av og til at vi leser situasjoner ulikt, og det opplevde jeg nå. Det har vært veldig krevende, men jeg tror nå på en løsning til det motsatte er bevist, sa håndballpresidenten, som også er i karantene, etter samtalen med Moustafa.

De norske herrene skulle OL-kvalik i Trondheim fra 17. til 19. april, mens den andre kvalifiseringsturneringen går i Tyskland. Også disse ligger nå an til å bli spilt i juni, i tid før OL i Tokyo med start i slutten av juli.

– Vi vet jo ikke helt hvordan verden ser ut i juni, men dersom forutsetningene ligger til rette, er vi innstilt på å ha en turnering i Trondheim, sier håndballforbundets generalsekretær Erik Langerud til NTB.