Ireen Wüsts sjette VM-gull

Ireen Wüst blei verdasmeister på skøyter for kvinner for sjette gong. Ho heldt unna for Martina Sablikova på 5000 m. Sablikova tok sølv og Miho Takagi tok bronse. Det er Japans første allround-VM-medalje sidan 2000. Ida Njåtun blei nummer 9.