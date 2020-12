Drammen-spiller hevder han ble kalt «jævla apekatt» av motspiller

Episoden skjedde da Drammen slo Halden 34–24 borte i Remmenhallen onsdag kveld.

I andre omgang ble det etter hvert ampert mellom Aho og en Halden-spiller. I etterkant av et frikast til Halden oppsto det en diskusjon mellom de to spillerne, og det er her Aho mener at han hørte ordet «apekatt» bli brukt.

Drammen meldte fra om hendelsen i dommerrapporten etter kampen på vegne av spilleren selv og klubben.

– Det som skjer er at jeg roper til en Halden-spiller at han filmer. Deretter hører jeg en annen spiller si «hold kjeft du da, din jævla apekatt, du er ikke noe bedre selv», hevder Aho overfor NRK.

Nekter

I Halden kjenner de seg ikke igjen i anklagene fra Aho og Drammen.

– Jeg har snakket med spilleren det gjelder, og han avkrefter på det sterkeste at han har sagt det. Vi har brukt tid med spilleren i dag for å få klarhet i akkurat hva det var han sa, og han hevder selv at det han sa var «hold kjeft, du er den verste av alle på det der». Apekatt er et ord han aldri tar i bruk, hevder daglig leder i Halden Topphåndball Marita Rognøy.

Aho presiserer at han selv ikke tok seg nær av det som ble sagt, men at det han og Drammen reagerte mest på var Halden-spillerens oppførsel i etterkant.

– Han gikk rundt og smilte da vi konfronterte ham med det, og det provoserte oss. Vi vet at det kan gå en kule varmt i kampens hete, men han burde snakket med oss i etterkant, mener Aho.

Drammen-spiller Aho er ikke opptatt av at Halden-spilleren skal få noe straff for episoden. Rapporten ble sendt inn mest i håp om at både andre kan lære av episoden, og at det kan bidra til at slikt ikke skjer igjen.

– Jeg tror ikke det var en rasistisk tanke bak det han sa, men det er samtidig viktig å belyse det. Frykten er at det blir sagt til noen som tar seg mer nær av det enn det jeg gjorde i går, sier han til NRK.

– Hva synes du om at Haldens-spilleren nekter for å ha sagt det du anklager ham for?

– Jeg synes det er tåpelig. Det er andre på laget vårt som bekrefter at jeg hørte riktig, sier Aho.

Preget

Halden-leder Rognøy hadde en lang samtale med den aktuelle spilleren torsdag formiddag. Hun sier at anklagene har gått sterkt inn på ham.

TRENER: Kristian Kjelling er hovedtrener for Drammens eliteserielag ihåndball. Foto: Håkon Mosvold Larsen / NTB

Klubben er klare på at de har nulltoleranse for rasisme og andre type krenkelser.

– Vi stoler på spilleren vår når han sier at han ikke har brukt det ordet. Vi har også snakket med en annen av våre spillere som sto i nærheten, som bekrefter historien til vår spiller. Det er det vi forholder oss til nå, så er det Drammen som må se på hva de gjør videre, sier Rognøy.

Drammen-trener Kristian Kjelling fikk ikke med seg episoden på banen, men forteller at han kunne se på reaksjonen til Aho at det som ble sagt ikke var bra.

– Sindre vet bedre selv hva som ble sagt, men det er klart at det ikke hører hjemme noe sted hvis det var det som ble sagt. Litt drittslenging underveis i kampen, tåler alle. Men det er enkelte ord som ikke er greit å bruke, sier Kjelling til NRK.