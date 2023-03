Sterke reaksjoner på sjokkvrakingen av Krüger: – Meningsløst

– Å vrake VM-kongen er meningsløst, sier NRKs Torgeir Bjørn.

Han forstår lite av at Krüger må se søndagens VM-distanse fra sidelinjen.

LANGRENNSEKSPERT: Torgeir Bjørn.

– Krüger har to individuelle gull og stafettgull i dette VM. Han er i kjempeform, og han er en god femmilsløper, mener langrennseksperten.

– Uttaksbiten i Norge er tøff, og Simen har all grunn til å være skuffet på linje med flere, sier Eirik Myhr Nossum på en pressekonferanse lørdag morgen.

Krüger tok bronse på 50 kilometer klassisk under forrige VM, og mye tyder på at han er i enda bedre form nå.

NRK har forsøkt å komme i kontakt med Krüger, men foreløpig uten hell.

– Folk blir skuffet

Landslagsledelsen har tatt ut Johannes Høsflot Klæbo, Pål Golberg, Sjur Røthe og Didrik Tønseth til morgendagens klassiske VM-femmil. Emil Iversen stiller også til start, ettersom han er regjerende mester.

Det vil altså si at den foreløpige VM-kongen Krüger er vraket.

Nossum forklarer at landslagsløperne fikk beskjeden i fellesskap.

– Det er ikke så ofte vi har sånne møter i plenum, så det er ikke ofte vi opplever det. Men på et vis er det greit å få den beskjeden sammen. Folk blir skuffet, og det med rette, sier Pål Golberg, før han legger til at uttaket trolig hadde skapt reaksjoner uansett.

– Jeg er glad ikke jeg skal ta ut de lagene. Jeg tror ikke det har vært enkelt å være trener og leder i Norges Skiforbund de siste dagene, sier Johannes Høsflot Klæbo.

– Han kunne ikke gjort det bedre

– Det er overraskende at Krüger vrakes etter to individuelle VM-gull og en gnistrende stafettetappe, mener Fredrik Aukland.

LANGRENNSEKSPERT: Fredrik Aukland. Foto: Julia Marie Naglestad / NRK

Aukland trekker frem at Krüger gikk utmerket på den klassiske delen av 30 kilometer med skibytte tidligere i VM, og at det ikke er noen tvil om at 29-åringen er i form.

– Det kan virke som om de har sett på tidligere resultater fra klassiske renn, og da spesielt fra Les Rousses. Spørsmålet da er i så fall hvorfor ikke det har blitt kommunisert tidligere at Krüger ikke skal gå. Han kunne ikke gjort det bedre i VM og hvorfor da vente, det forstår ikke jeg, sier langrennseksperten.

– Feil uansett

En som forstår mer av uttaket, er Hans Kristian Stadheim. Han var tidligere trener for Holund og Krüger i Lyn, for øvrig sammen med Eirik Myhr Nossum.

– Skal jeg være helt ærlig, så synes jeg Eirik summerer det bra opp. Det er sånn at det er mange gode skiløpere i Norge, og sikkert noen som kunne bli vurdert inn, men ser man objektivt på resultatene i klassisk i vinter, er det vel riktig, sier Stadheim til NRK.

Han mener Krüger og Holund er i sin fulle rett til å være skuffet, men påpeker at det samme hadde vært tilfellet for Røthe og Tønseth om de hadde blitt vraket.

– Uansett uttak, hadde det blitt feil. Det er en utakknemlig jobb å ta ut lag i Norge, men også en takknemlig jobb. Og Nossum har truffet bra med uttak så langt i dette mesterskapet, sier den nåværende britiske landslagstreneren om sin tidligere trenerkollega i Lyn.