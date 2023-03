Avslører full norsk forvirring før gullet ble avgjort: – Ble kjempeoverrasket

– Det var nervepirrende å vente på Harald i målområdet. Det ble litt mer spennende enn jeg likte på slutten der. Jeg gikk på litt vel hardt på midtrunden der og måtte krige med selv på slutten der for å komme meg gjennom, forteller Hegstad Krüger til NRK.

Han hadde god oversikt over sekundstriden som pågikk mellom han selv og Østberg Amundsen. Slik var det ikke for alle.

Selv landslagstrener Eirik Myhr Nossum, som befant seg oppe i lia ovenfor skistadion, ante ikke at marginene mellom de norske lagkameratene var så små.

– Jeg opplevde den egentlig ikke, fordi det siste jeg hørte var at han var 12-14 sekunder bak, og så var han plutselig fem bak i mål. Jeg er glad jeg ikke stod oppe her, for da hadde jeg blitt enda mer svett, sier Nossum til NRK.

Østberg Amundsen klarer det ikke, og tar sølvet

Heller ikke Amundsen var klar over at han var innblandet i en gullkamp.

– Jeg skjønte at Simen var et stykke foran, så da jeg kom i mål tenkte jeg «kanskje jeg berga sølv». Men så ser jeg på tavla at jeg bare var fem bak i mål. Så jeg var kjempeoverrasket. Men jeg hadde ikke et tidel mer inne, så jeg er kjempefornøyd, forteller Amundsen til NRK.

Dette er Krügers andre VM-gull i Planica. Hans Christer Holund og Johannes Høsflot Klæbo sørget for firedobbelt norsk på 15 kilometer fri teknikk.

Sistnevnte var ikke fornøyd etter å misset pallen med 0,9 sekunder.

– Det er dårlig. Det er ikke noe annet å si. Det går for sakte. Jeg er rett unna pallen. Jeg må bare glemme denne dagen, sier Klæbo til NRK.

GULL: Simen Hegstad Krüger tok sitt andre VM-gull i Planica under 15 kilometer fri teknikk. Foto: Heiko Junge / NTB

– Det er utklassing

Krüger var råsterk og tok gull på 30 kilometer med skibytte tidligere i mesterskapet. 29-åringen har virkelig prikket inn toppformen til VM, og så ustoppelig ut på 15-kilometeren også.

Halvveis i løpet hadde han fått over 20 sekunder til Holund og co.

– Det er et mesterløp han henter frem her, sa NRKs kommentator Torgeir Bjørn.

– Det er enormt av Krüger. Han setter så stort press på de andre. Det er utklassing, sa Aukland.

Krüger fortsatte å banke på gjennom den slovenske skogen, og ga konkurrentene ingen muligheter til å hente inn forspranget. Men så dukket Østberg Amundsen opp.

Klæbo henger ikke med i medaljekampen

Skapte gullthriller

Han gikk ut på et senere startnummer enn resten av de norske, og fikk virkelig opp dampen i VM-løypa.

Han var den eneste som klarte å tidvis matche farten til Krüger, og plutselig var det kamp om gullet.

Etter 9,6 kilometer var Amundsen bare 7,6 sekunder bak Krüger. Etter 12,7 kilometer var det blitt fem sekunder mer, men 24-åringen nektet å gi seg. Han fikk igjen opp farten inn mot mål, hvor han bare var 5,3 små sekunder bak Krüuger og sikret sølvet.

Nossum får kjeft: – Kan ikke springe overalt!

– Jeg hadde en drøm om å ta ett gull i løpet av mesterskapet, og nå står jeg her med to. Det er utrolig stort, gliser Krüger.

– Simen er i fantastisk god form. Det han gjør her er «outstanding». Det er ganske mye andre nordmenn her som gjør gode skirenn. Jeg er imponert over Harald også, sier landslagstrener Eirik Myhr Nossum til NRK.

NORSK PALL: Harald Østberg Amundsen, Simen Hegstad Krüger og Hans Christer Holund sørget for en helnorsk pall. Foto: Heiko Junge / NTB

Svenske utfordrer

Før rennet ble det spekulert i om Krüger, Østberg Amundsen, Holund, Klæbo og Røthe kunne sørge for femdobbelt norsk i Planica. Det har aldri skjedd før i VM-historien.

Men en svenske ville det anerledes.

William Poromaa ble plukket ut som omtrent den eneste som kunne splitte opp de fem nordmennene. Svensken hang brukbart med innledningsvis og hadde bare to nordmenn foran seg etter fem kilometer.

I forrige VM ble det tredobbelt norsk, selv med russere på startstreken. Den gangen endte fem nordmenn blant topp sju på resultatlistene. Poromaa var innbitt på å få Sverige på pallen i dag.

Den kampen måtte han til slutt gi tapt, men svensken klarte å spolere femdobbelt norsk. Poromaa ble nummer fem og skjøv Røthe ned til sjetteplass.