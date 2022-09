Mange reagerte sterkt da generalsekretær i Det internasjonale skiforbundet (FIS) Michelle Vion nylig åpnet for at russiske og belarusiske utøvere kunne gjøre comeback i verdenscupen denne vinteren.

Forrige sesong var alle russiske utøvere utestengt fra alle internasjonale konkurranser, på grunn av krigen i Ukraina.

– Jeg må si jeg savner at FIS står litt klarere opp for seg, i stedet for å skape både usikkerhet overfor oss og de russiske utøverne. De virker litt vinglete. I stedet for at de står opp for det de mener, sier Krüger til NRK.

USIKKER: Krüger (i midten) synes det ville vært spesielt å skulle konkurrere med russiske utøvere sånn som verden er nå. Foto: ODD ANDERSEN / AFP

Nordmannen stusser over at forbundet ikke har tatt et tydeligere standpunkt.

Norges Skiforbund har på sin side tatt et standpunkt. Torsdag ble det klart at ingen norske representanter fra skiforbundet kommer til å delta i møter der rusisske eller hviterussiske representanter er til stede.

Det kom frem i en pressemelding fra skiforbundet.

Skaper usikkerhet

Krüger sier han ikke klarer å se hva som er annerledes med situasjonen i Ukraina nå, som gjør at det kan være greit å slippe til utøverne til vinteren.

– Jeg må innrømme at jeg ble overrasket da jeg så at FIS plutselig var så positive. Det har ikke skjedd en endring i konflikten. Det har vel mer vært en tilspissing enn oppmykning der, sier Krüger.

Nylig vedtok Det internasjonale skiskytterforbundet å opprettholde utestengelsen av russiske og belarusiske utøvere. Den typen tydelighet hadde Krüger ønsket fra eget forbund.

– Ja, jeg har et inntrykk av at det er andre idretter som har tatt et tydeligere standpunkt. Da mener jeg også at FIS burde klart å gjøre det, sier han.

– En situasjon hvor de for eksempel får lov til å gå langrenn, men ikke skiskyting, hadde vært ekstremt spesiell.

Har varslet beslutning

Generalsekretærens uttalelse om mulig Russland-retur vekket flere reaksjoner. Blant annet uttalte Coop – en av hovedsponsorene til FIS – at de ville trekke seg ut dersom forbundet tillater russisk deltakelse.

FIS har varslet om at de vil ta en endelig beslutning i saken mot slutten av oktober.

– FIS jobber sammen med sine involverte parter for å bestemme de neste stegene angående deltakelse av russiske og belarusiske idrettsutøvere i FIS-konkurranser den kommende sesongen. Dette vil være på agendaen som FIS-styret skal diskutere på sitt neste møte i slutten av oktober, skriver FIS i en e-post til NRK.

– Hvis det er noen avgjørelser tatt i saken av andre idrettsstyrende organer, som IOC (Den internasjonale olympiske komité), vil FIS-styret ta dette i betraktning under sine diskusjoner.

KREVER REAKSJONER: Styremedlem i FIS Erik Røste mener ingenting har endret seg siden mars. Foto: Terje Pedersen / NTB

FIS-styremedlem og tidligere norsk skipresident Erik Røste mener også at det ikke er noe som tilsier noen endring i utestengelsen.

– Russere og belarusere er utestengt fra internasjonal skisport. Det har de vært siden begynnelsen av mars. Det er etter min mening dessverre ingenting som har endret seg som tilsier at utestengelsen skal oppheves. Russlands brutale angrep på Ukraina krever kraftige reaksjoner, sier Røste til NRK.