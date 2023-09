Norges Fotballforbund går mot Uefas vedtak – ønsker ikke russiske lag inn i varmen

Norges Fotballforbund stiller seg bak kollegaene i Sverige og Danmark og sier nei til at russiske aldersbestemte landslag skal få delta i internasjonale kamper.

– Vi står fast ved vår holdning om at norske lag ikke skal spille mot russiske lag så lenge krigen pågår. Dette er en holdning hele norsk idrett står samlet om i solidaritet med Ukraina, og som også må sees som en del av sanksjonene som Europa har samlet seg om, både myndigheter, næringsliv og idrett, sier Lise Klaveness, president i Norges Fotballforbund.

Hun sier at NFF ikke var kjent med at saken skulle behandles i Uefa, og at de må kunne forvente en bedre saksbehandling av Uefa i en så viktig sak.

Det var tirsdag at styret i Det europeiske fotballforbundet (Uefa) besluttet å gjenåpne døren for russiske U17-landslag, som har vært utelukket fra konkurranser siden Russlands invasjon av Ukraina.

Styrevedtaket ble begrunnet med at barn ikke skal straffes for handlinger som utelukkende er forårsaket av voksne, og at fotballen «aldri må slutte å sende budskap om fred og håp».

– Det er spesielt opprørende at en generasjon med barn på grunn av konflikten (krigen i Ukraina) fratas retten til å spille internasjonal fotball, sto det i en uttalelse fra Uefa.

Fotballpresident Klaveness sier følgende om det argumentet:

– I utgangspunktet støtter vi holdningen om at barn ikke skal ekskluderes fra fotball eller andre arenaer på grunn av voksnes og myndigheters handlinger. Dette er et hensyn som skal og bør stå veldig sterkt, uansett situasjon. Fotball skal binde sammen, ikke splitte.

– Vi vurderer likevel at det i denne ekstraordinære situasjonen er for vanskelig å skille landslagsfotball fra nasjonen Russland og regimets behov for å bruke toppfotball som en del av sin propaganda, og at det ikke er rimelig å gjøre en slik retrett nå uten at det er basert på en grundigere involvering og utredning av hvordan hensynet til nøytralitet og solidaritet vil bli ivaretatt ved en slik beslutning, sier Klaveness.

Russland kan få plass allerede i EM-kvalifiseringen i høst. Administrasjonen i Uefa har fått grønt lys til å jobbe med dette, selv om trekningen allerede er gjennomført. (NTB)