I juni annonserte Norges Sjakkforbund at Simen Agdestein ikke stiller til gjenvalg som president i forbundet. Agdestein ble valgt som ny president så sent som i fjor, men etter ett år i rollen, hadde han tilsynelatende fått nok.

Samtidig hadde valgkomiteen i forbundet innstilt Joachim Nilsen som ny sjakkpresident. Til NRK sier flere medlemmer i valgkomiteen at Agdestein ikke ville bli med videre, og at de derfor måtte se etter andre alternativer.

Det får Agdestein til å reagere. 55-åringen hevder nemlig han ikke var ønsket i presidentrollen.

– Jeg var klar for å gjøre en innsats videre, ja. Det er masse arbeid som man ikke får betalt for, men jeg var beredt for å stå i det videre. Men valgkomiteen mente noe annet, sier han til NRK.

– Så det er feil det de sier?

– Det er feil, ja. Men jeg kunne jo ha kjempet og stilt til gjenvalg. Jeg valgte å ikke gjøre det når valgkomiteen hadde en annen innstilling.

KLAR: Agdestein sier han ble overrasket da han fikk den angivelige beskjeden om at han var uønsket som president. Forbundet mener at han var velkommen til å stille til gjenvalg. Foto: Fredrik Hagen / NTB

– Vært helt tydelige

Sjakkprofilen hevder å ha fått beskjeden om at han var uønsket på et møte med valgkomiteens leder Tallak Nærland tidlig i juni. Agdestein mener han fikk en vag begrunnelse, uten å ville gå i detalj på hva som ble sagt.

– Jeg tror vi har en litt ulik virkelighetsoppfatning, svarer han kort.

Agdestein ble valgt som president under sjakkongressen i fjor sommer og forteller at han var forberedt på å fortsette i posten.

– Det er jo en slags mistillit når man ikke blir nominert. Jeg vet ikke mer detaljer om hva som ligger bak.

Simen Agdestein Ekspandér faktaboks Simen Agdestein f. 15.mai 1967.

Ble norgesmester første gang i 1982, som 15-åring. Har vunnet NM en rekke ganger ganger.

Slo Boris Spasskij i et parti i 1983.

Ble utnevn som internasjonal mester i 1983.

2.plass i junior-VM i 1984.

Ble utnevnt til Stormester (GM) i 1985 (den gang verdens yngste).

Var i juni 1989 rangert som nr.16 i verden.

Har senere vunnet flere internasjonale turneringer, bl.a Loyds Bank Masters 1986, Reykjavik International Open 1996, Capelle la Grande 1999, Monarch Assuranche på Isle of Man 2003.

Var president i Norges sjakkforbund mellom 2021-2022.

Nærland er på sin side klar på at 55-åringen var velkommen med videre, om han selv hadde ønsket det. Ifølge valgkomitelederen fikk Agdestein mye ros for sitt presidentarbeid i praten de to hadde, men legger til:

– Samtidig fikk han også konkrete tilbakemeldinger for det som ikke har fungert med ham som president. Detaljene her får Agdestein selv belyse om han ønsker det.

KOMITELEDER: Nærland bekrefter at Agdestein og han hadde en lengre prat på telefon om hans fremtid som sjakkpresident. Foto: Privat

– Simen opplevde det nok som kritikk, selv om det positive også ble trukket frem. Så fortalte jeg at det er opp til han om han ønsker å stille som presidentkandidat på ny, men at vi hadde en kandidat klar dersom han ikke stilte, fortsetter han.

– Vært helt tydelige

Nærland sier at det også ble formidlet at de ikke hadde noen som ønsket å stille mot ham, men at de hadde en potensiell kandidat dersom Agdestein ikke valgte å stille til gjenvalg.

– Han oppfattet tilbakemeldingene som vage og at dere hadde ulik virkelighetsoppfatning. Hva tror du han legger i det?

– Nå er ikke jeg inne i Simens hode. Han var vel uenig i innholdet i de tilbakemeldingene som ikke var positive.

– Om han opplever det som mistillit så rimer ikke det helt med sånn det ble servert. Men så klart er det tøft å få negative tilbakemeldinger og, fortsetter komitelederen.

Tilbakemeldingen fra Agdestein var da tydelig, ifølge Nærland.

– Han svarte at det da ikke var naturlig å stille. Det handler litt om å eie den prosessen selv. Det er opp til deg, du styrer prosessen. Vi hadde ikke noen motkandidat som ønsket å stille. Det var han også informert om.

Nærland får støtte av valgkomitemedlem Truls Jørgensen, som forteller at valgkomiteens kommunikasjon med Agdestein konkluderte med at han ikke valgte å stille til valg som presidentkandidat.

Dersom han hadde valgt å stille, så hadde valgkomiteen innstilt ham, påpeker Jørgensen.

– Valgkomiteen har vært helt tydelig på at vi ikke har hatt hensikt om å vrake Simen Agdestein, men at han selv måtte vurdere om han var en kandidat eller ikke.

HEVET HODE: Agdestein jobber til daglig som sjakktrener på Norges Toppidrettsgymnas og sier han i den rollen får realisert mange av sine ambisjoner for sjakken. Foto: Fredrik Hagen / NTB

– Ikke verdsatt

Agdestein ble overrasket da han fikk tilbakemeldingene, men påpeker at han ikke har noen sure miner og at det er en viss lettelse å forlate posten. Likevel sitter han fortsatt igjen med noen ubesvarte spørsmål.

– For det første lurte jeg litt på hva de tenkte. Så tenkte jeg på noe kongen sa en gang, nemlig at vil de ha meg er det greit og vil de det ikke, så er det greit det også.

– Men det er irriterende at ting ikke blir sett og verdsatt. Jeg har brukt mye tid og energi på dette og tror jeg har gjort en del viktig ting, fortsetter sjakkprofilen.

– Føler du at samarbeidet med styre fungerte bra under din tid som president?

– Tja. Det viktigste er at vi har en bra administrasjon, og det tror jeg vi har nå. Det er de som møter opp hver dag og ekspederer de løpende oppgavene.

Valgkomiteen har nå innstilt Joachim Nilsen som ny president i Norges Sjakkforbund. Nilsen har tidligere vært Styreleder for ungdommens sjakkforbund og samarbeidet tett med Agdestein.

NY PRESIDENT: Joachim Nilsen (til høyre) blir etter alle solemerker ny president i Norges Sjakkforbund. Foto: Torstein Sørheim Bjørkås / NRK

– Mitt primære ønske er at sjakkforbundet skal funke ordentlig. Det tror jeg det vil gjøre med Joachim som president og den nye generalsekretæren og de som er ansatt på kontoret nå. Det kan bli veldig bra, sier den abdiserende presidenten.

Den endelige presidentavgjørelsen vil bli tatt søndag 10. juli under Norges Sjakkforbunds 104. kongress i Kongsvinger.