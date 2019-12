Silva har fått sparken

Everton-manager Marco Silva har fått sparken, melder Sky Sports. Klubben har hatt svake resultater denne sesongen, og tapte senest 5-2 for Liverpool i går. Silva tok over jobben som manager i mai 2018 og ledet laget til en åttende plass forrige sesong. De gode resultatene denne sesongen har derimot uteblitt. Flere kandidater skal være aktuelle for jobben, deriblant skal David Moyes være på lista.