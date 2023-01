– Hun hyperventilerte, var tungpustet og følte seg litt uvel, sier landslagstrener Sjur Ole Svarstad til NRK.

På den tredje runden, av totalt seks, måtte Silje Theodorsen bryte søndagens 20 kilometer i franske Les Rousses.

Rundløypen var preget av en svært bratt bakke, som gikk opp mer eller mindre parallelt med hoppbakken på det franske skistedet.

Der var løperne nødt til å gå fiskebein opp og for Theodorsen sa det stopp på den tredje runden.

NRKs journalist på stedet fikk se at Theodorsen raskt fikk hjelp fra blant andre landslagstrener Svarstad og at hun fikk en jakke over seg for å holde på varmen. Medisinsk personell ble også tilkalt og sørget for å hjelpe Theodorsen.

– Det går nok bra med Silje nå, får vi tro, sier Svarstad til NRK, før Theodorsen ble fraktet ut av løypa med en snøskuter etter å ha fått tilsyn av det medisinske personellet.

28 år gamle Theodorsen har hatt sin beste sesong hittil karrieren i vinter og var nummer 16 i verdenscupen sammenlagt før søndagens renn. Hun ble nummer seks på 10-kilometeren i Les Rousses fredag.

Mediekoordinator i Det internasjonale ski- og snøbrettforbundet (Fis), Synne Dyrhaug, opplyser til NRK at Theodorsen er sendt til medisinsk sjekk og ikke vil gå gjennom pressesonen.

SVENSK SEIER: Ebba Andersson vant både 10 og 20 kilometer i Les Rousses denne uka. Foto: SALVATORE DI NOLFI / AP

Seier til Andersson

Det ble satt høy fart fra start på kvinnenes 20 kilometer søndag. Med en bakke som tvang løperne ut i fiskebein, som gikk opp mer eller mindre parallelt med hoppbakken i Les Rousses, ble det også store luker tidlig i løpet.

Etter to av seks runder var det en gruppe på fire løpere som hadde skilt seg ut, med Ebba Andersson, Kerttu Niskanen, Ingvild Flugstad Østberg og Astrid Øyre Slind.

Den tredje gangen opp mot hoppbakken måtte de to norske løperne slippe de to andre.

De to holdt sammen i siste halvdel av rennet og i avslutningen var Slind sterkest og gikk inn til sin første pallplass i verdenscupen.

Ebba Andersson fikk på den nest siste runden en luke til Niskanen og gikk inn til sin andre seier denne helgen.