– Jeg visste ingenting da jeg signerte. Det kom ut i media i etterkant. Det var selvfølgelig litt overraskende, sier Silje Solberg-Østhassel til NRK.

Landslagskeeperen i håndball signerte for Vipers Kristiansand i februar – like etter at klubben ble reddet fra konkurs.

Men nå står klubben nok en gang i fare for konkurs. Ut ifra informasjonen Solberg-Østhassel fikk i februar, så synes hun det virker rart.

– Jeg fikk hele veien beskjed om at det var styr på ting, men det virker som at det har kommet større problemer enn de innså fra start, sier hun.

Allerede i oktober kan det være at den nybakte OL-vinneren må se seg om etter ny klubb. Men hun har ingen planer om det.

– Det er selvfølgelig trist at det er blitt sånn. Men jeg vet, og jeg stoler på at de som kan gjøre noe med det, gjør alt de kan for å løse det, sier Solberg-Østhassel.

GULL: For noen uker siden jublet Silje Solberg-Østhassel og de norske håndballjentene for OL-gull i Paris. Nå håper hun Vipers overlever. Foto: NTB

– Mente vi hadde kontroll

Per Geir Løvstad er daglig leder i Vipers Kristiansand. Han forteller at klubben trodde at de hadde oversikt da de signerte Solberg i februar.

– Vi var gjennom en redningsaksjon i januar og februar, og den skulle ta oss ut sesongen. Så har styret påtatt seg større kostnader etter februar enn vi hadde budsjettert med, som gjør at vi er kommet til den situasjonen vi står nå, sier Løvstad til NRK.

– Da mente vi at vi hadde kontroll på denne sesongen. Jeg vet ikke hvilken informasjon hun fikk, men det var kjent da hun ble signert at vi hadde de problemene vi hadde ved årsskiftet, fortsetter han.

Presidenten i Norges Håndballforbund, Kåre Geir Lio, har et ønske om at klubbene skal skaffe seg kontroll over økonomien. Han håper klubber som Vipers har lært av det som har skjedd.

– Det er uheldig at det kom som en overraskelse på lederne og styret at det var slik. Slik burde det ikke være, sier Lio til NRK.

ØNSKER FORBEDRING: President i Norges Håndballforbund, Kåre Geir Lio, er ikke fornøyd med det som skjedde i Vipers Kristiansand. Foto: Erlend Havsgård Martinsen / NRK

Doblet krisetall

Men det er ikke bare Vipers det står dårlig til med i norsk håndball. Av de 28 klubbene på øverste nivå, så er 10 klubber på rødliste på grunn av dårlig økonomi.

Det er en dobling fra i fjor.

– Markedet svinger jo for alle som er avhengige av hverandre. Idretten merker når næringslivet har det vanskelig, og nå er det tyngre tider i norsk økonomi. Vi må bare hjelpe hverandre, sier presidenten.

Han forklarer at norsk håndball har hatt en økonomi som har «danset rundt et nullsumspill», og at egenkapitalen derfor ikke er god.

– Jeg tror at det er mulig å få dette på et stadig bedre nivå, så jeg er ikke bekymret. Vi jobber på med de ressursene vi har. Norsk håndball er i det store i god forfatning, og så får vi ta det derifra.

Disse klubbene er rødlistet Eliteserien for kvinner: Byåsen Håndball Elite

Follo HK Damer

Fredrikstad Ballklubb

Gjerpen Håndball

Våg Håndball Elite Eliteserien for menn: Bækkelaget Håndball Elite

Fjellhammer IL

Halden Topphåndball (mottatt to poengs trekk)

Haslum HK (mottatt to poengs trekk)

Øyestad IF Håndball Elite

– Bekymringsfullt

Vipers røk ut i kvartfinalen i mesterligaen i år, men vant verdens gjeveste klubbturnering tre år på rad før det.

Landslagssjef for håndballjentene, Thorir Hergeirsson, er opptatt av å kunne ha landslagsspillere som spiller på det aller høyeste nivå.

– Det er klart det er bekymringsfullt med Vipers. Vi har også fått kjenne på sparekniven. Det er tøffe tider, sier Hergeirsson til NRK.

BEKYMRET: Landslagssjef for håndballjentene, Thorir Hergeirsson, håper Vipers Kristiansand klarer å overleve de tøffe tidene. Foto: Erlend Havsgård Martinsen / NRK

Han trekker frem at det koster penger å satse internasjonalt. Likevel er treneren positivt innstilt, og han tror at både Vipers og norsk håndball vil klare å komme seg gjennom den tøffe tiden.

– Jeg håper at de ambisjonene og resultatene de har vist kan være med på å motivere de som vil være med å ta et tak sammen med dem. For det er viktig at vi har klubber som våger å dra ut for å bli best, sier han.

Hergeirsson forteller at landslaget er avhengig av både bredden og eliten for å fortsette å være i verdenstoppen.

– Men de landslagene som skal være i toppen internasjonalt, trenger spillere i toppen internasjonalt på klubbnivå i stor grad. Fordi der er nivået som kreves i landslagshåndballen, sier han.

Eliteserien i håndball starter lørdag. Vipers spiller sesongens første kamp mot Storhamar 16.45.