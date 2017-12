Silje Solberg hentes inn til VM for å bidra på trening

Under dagens pressekonferanse for håndballjentene ble det klart at landslaget henter inn Silje Solberg for å kvalitetssikre og ikke slite ut de to målvaktene som er med i troppen på trening.

– Vi har hatt et lite problem på trening med å holde målvaktene i gang. Derfor kaller vi inn Silje, ikke bare for at de skal få pause, men også for at skytterne skal få skyte på målvakter. Vi vil ikke slite ut de to vi har i gang. Det er jo dumt å ha henne fem timer borte, sier målvaktstrener Mats Olsson.

Men de har ingen planer om å bytte ut Katrine Lunde (37) og Kari Grimsbø (32), som er de to målvaktene som er med i troppen.

– Vi gjør ingen endringer i troppen, sier assistenttrener Mia Hermansson Högdahl.

Olsson legger vekt på at de ikke vil ikke slite ut Lunde og Grimsbø på trening og at de også trenger hvile.

– Kari har hatt et par treninger der hun ikke har kunnet stå i mål uten å ha resitusjonstrening. Det sliter mye på Katrine, og hun kjenner nok litt på presset, selv om hun trenger å hvile, så stiller hun seg i målet for å hjelpe utespillerne, sier Olsson.

Silje Solberg, som til daglig spiller i den franske klubben Issy Paris, kommer til laget onsdag ettermiddag. Hun har til nå vært tilskuer på tribunen under VM.

Tid med tvillingsøsteren

Larvik-spilleren Sanna Solberg (27) er glad for at tvillingsøsteren nå kommer ned for å bidra til laget.

– Det blir veldig koselig. Jeg elsker å være sammen med henne og det får jeg ikke til så mye ellers da vi bor i forskjellige byer.

GLAD TVILLINGSØSTER: Sabnna Solberg gleder seg til å få Silje nedover til VM. Foto: Vidar Ruud / NTB scanpix

Silje Solberg har vært med i troppen i de siste mesterskapene, men ble vraket til VM i Tyskland.

– Hvordan tok Silje det å ikke få være med blant de 16 i troppen?

– Det er jo selvfølgelig leit. Hun ville jo være en av de 16, men hun har jo vært gjennom det før og vet litt om hvordan man må jobbe for å komme seg opp igjen, sier Sanna Solberg.