Mesterligasmell for Mørk og Györ

Nora Mørk scoret åtte mål, men måtte likevel se at Györ tapte 22-28 for Amanda Kurtovic og Bucuresti i fredagens toppkamp i mesterligaen i håndball. Marit Malm Frafjord er lagvenninne med Kurtovic og noterte seg for én scoring i oppgjøret.