– I Khanty-Mansijsk var det slik at alle hadde sine enkeltrom i et hus. Det var det mye besøk som kom og gikk. Jeg var ulykkeligvis eneste kvinnelige styremedlemmet i det huset, sa Nicole Rühr da hun fortalte om sine opplevelser i Russland torsdag.

Hun var generalsekretær i Det internasjonale skiskytterforbundet (IBU) i 10 år, frem til hun ble etterforsket i flere år av østerriksk politi. Nå er hun ikke lenger en del av etterforskningen. Men torsdag vitnet hun i rettssaken mot Besseberg.

Torsdag ble prostitusjon, russiske gaver og det som foregikk under verdenscuprenn i Russland tema i retten.

Vitnemålet til Rühr pågår fortsatt.

I retten er Besseberg tiltalt for grov korrupsjon. Han erkjenner ikke straffskyld. Flere av anklagene handler blant annet om mottak av prostituerte, klokker og jaktturer fra russiske skiskyttertopper.

– Jentene var enda yngre

I retten omtalte Rühr flere av hennes opplevelser i et mannsdominert miljø i Det internasjonale skiskytterforbundet som ubehagelige.

Da hadde aktor Marianne Djupesland lest opp fra en e-post Rühr sendte etter verdenscupen i mars 2015 i russiske Khanty-Mansijsk. Der fortalte Rühr til en kvinnelig kollega i IBU at «det var en tøff uke, å se alle de prostituerte komme og gå».

– Jeg var veldig ung i forhold til mine kolleger. Og de jentene var enda yngre. Man kan lure på hvordan det skulle matche med dem. Jeg vet ikke. Det er slik jeg oppfattet det den gang, sier Rühr om de andre langt eldre skiskyttertoppene.

Den tyske kvinnen påpekte at hennes ansvar stoppet ved soveromsdøren til hennes kollegaer.

Men hun fortalte også at kollegaene hennes i det internasjonale skiskytterforbundet virket stolte av å omgås unge kvinner i Russland.

– Det var ikke hemmelighold rundt det. Mange kollegaer skrøt av det og at det var greit. Besseberg var en av dem, sa Rühr.

Nicole Rühr (bak) sammen med Anders Besseberg etter den ekstraordinære kongressen i 2017. Foto: Berit Roald / NTB scanpix

Flere norske skiskytterprofiler har fortalt til NRK før rettssaken at de reagerte på at Besseberg omga seg med unge kvinner på festligheter i Russland, der også utøverne var.

Torsdag fortalte Rühr også hvorfor hun reagerte på kvinner som Besseberg omga seg med i Russland. Hun reagerte blant annet på grunn av tidspunktene de ble introdusert for henne. Det kunne være snakk om frokoster på hotellet i Russland blant annet.

– Da de ble presentert for meg under frokost ble det sagt at de var forretningsforbindelser, sa Rühr om kvinnene.

Men hun reagerte på måten de satt ved siden av skiskytterpresidenten.

– Det så ikke ut som forretningsforbindelser, sa Rühr.

Selv har Besseberg ifølge politiavhør gjengitt i granskningsrapporten, som ble laget på oppdrag fra IBU, sagt at kvinnene han ofte omga seg med på offisielle arrangementer i Russland var tolker.

Det kunne ikke Rühr forstå i flere tilfeller.

– I tillegg så kunne disse damene i sjeldne tilfeller norsk, engelsk eller tysk, sa Rühr.

Det ble også vist frem et bilde i retten av Besseberg og en kvinne fra en middag i Russland, i en e-postutveksling fra Rühr.

– Ser dette ut som en forretningsforbindelse? Ikke for meg, sa Rühr.

Besseberg og advokatene har selv bedt om ordet etter pausen i retten. I retten har Besseberg bestridt anklagene om mottak av prostituerte tilbudt av russiske myndighetspersoner.

Forteller om ubehagelig opplevelse

Hun mener hennes eneste måte å overleve i jobben som kvinne var å legge fra seg det hun så hennes kolleger drev med og tenke kun profesjonelt.

Aktor Marianne Djupesland lurte på om hun tenkte på å ta dette opp med Besseberg.

– Sikkert. Jeg nevnte det for ham, at det var ubehagelig. Vi hadde også en ubehagelig situasjon i 2008, sier Rühr før hun utdyper:

– Etter en lunsj i Athen spurte han om jeg ville være med på rommet for en middagslur. Det var mitt første internasjonale møte sammen med presidenten, det betyr at vi ikke kjente hverandre godt. Jeg oppfattet det som en frekkhet, sier den tidligere generalsekretæren.

Hun forklarte deretter at dersom det var en av hennes arbeidsoppgaver, så var hun ikke tilgjengelig.

Nicole Rühr var i mange år nær medarbeider med Anders Besseberg. Her i 2009. Foto: AP



– På ettermiddagen sa han at det var bare en test for å finne ut om jeg kunne greie meg eller hevde meg i en mannsdominert verden, og at han var fornøyd med mitt svar, sier Rühr.

Gaver og jakt

Blant annet er det tidligere i rettssaken omtalt hvordan Rühr ble forsøkt bestukket av den tidligere russiske skiskytterpresidenten Aleksander Tikhonov i 2009 med et smykkeskrin. Bakgrunnen var tre pågående russiske dopingsaker.

– Det var en utrolig ubehagelig situasjon og etterpå var han veldig opprørt. Jeg husker det fordi jeg var redd, sa Rühr i retten torsdag.

Tihkonov var da visepresident i IBU.

– Derfor ringte jeg vår president og spurte om vi kunne anskaffe stor hund på kontoret. Jeg var virkelig slått ut for resten av dagen, fortalte Rühr om telefonen til Besseberg etterpå.

Denne hendelsen ble imidlertid aldri til en sak i styret,

– Jeg syns det var veldig ubehagelig, sier Rühr.

Hennes inntrykk var at Besseberg og Tikhonov kjente hverandre så godt at saken «rant ut i sanden».

Selv har Besseberg beklaget i retten tidligere at han ikke tok tak i denne saken med den tidligere russiske skiskyttertoppen.

Også gaver fra russere ble tema i retten.

Besseberg har tidligere avvist hemmelighold rundt luksusklokkene han fikk av ulike russere. En av gavene ble gitt da Rühr var til stede. Men gaveesken ble aldri åpnet på stedet.

Dette var Omega-klokken verdt 195.000 kroner som Besseberg fikk i en gaveeske av den russiske skiskytterdirektøren Sergej Kustsjenko under VM i 2011. Russeren var da visepresident i Det internasjonale skiskytterforbundet.

Nicole Resch under en pressekonferanse under VM i skiskyting i 2017. Foto: NTB

– Han rapporterte aldri dette til meg, sier Rühr om denne klokken og andre klokker i tiltalen.

– Har du noe syn på om dette var gaver som man kunne ta imot?

– Jeg syns ikke det var korrekt. Men omstendighetene var ukjent for meg.

Selv var hun klar over at Besseberg var på jakt i Russland, som også er en del av tiltalen.

Blant annet fordi det ble levert jakttroféer til IBU-kontoret i Salzburg. Hun husker spesielt en diger kasse fra Russland som ble levert dit. Besseberg ønsket at jakttroféer skulle fraktes til Norge.

– Jeg har ikke visst konkret om ting. Mitt inntrykk at han bevisst ikke fortalte meg om jakt, prostitusjon og utenomekteskapelige forhold. For han visste jeg ville ha problemer med dette, sa Rühr.