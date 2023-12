Tandrevold skjøt to fulle hus og var blant de raskeste i langrennsløypa på torsdagens sprint i Lenzerheide.

Hun kunne ikke imidlertid gjøre noe med franske Justine Braisaz-Bouchet, som også skjøt fullt og gikk raskere ute i løypa. Til slutt var den franske løperen 12,2 sekunder foran Tandrevold i mål.

– Det er et helt enormt løp. Et perfekt skiskytterløp, det må jeg si. Det blir vanskelig å slå det, sa NRKs ekspertkommentator Ola Lunde om Braisaz-Bouchet.

Ekspertene var også mektig imponert over Tandrevold, som tok over ledelsen i verdenscupen sammenlagt etter forrige ukes verdenscuprenn i Hochfilzen. Der tok hun også karrierens andre verdenscupseier på sprinten.

– Hun viser en helt annen ro enn hva hun har gjort tidligere på stående skyting, sa ekspertkommentator Synnøve Solemdal etter at Tandrevold fikk ned alle de fem blinkene på den stående skytingen.

– Det er rett og slett imponerende. Du la merke til at hun brukte ekstra tid på det siste skuddet. Hun var sikkert litt urolig og hentet seg inn. Tidligere har hun bare svingt i vei med skuddet. Nå er det et nivå på det hun gjør som rett og slett er så imponerende, supplerte Lunde.

PÅ PALLEN IGJEN: Ingrid Landmark Tandrevold imponerte nok en gang torsdag og økte ledelsen i verdenscupen sammenlagt. Foto: Gian Ehrenzeller / AP

Fikk beskjed av sekundantene om å roe ned

Tandrevold selv sier andreplassen betyr veldig mye for henne, etter at hun på forhånd var usikker på hvordan hun ville takle høyden i Lenzerheide (1400-1500 meter over havet).

– Jeg er strålende fornøyd i dag, ikke minst med det jeg fikk til på standplass. At jeg klarte å gjenta det jeg gjorde i forrige uke og beholdt roen der også. Det skal jeg begynne å prøve på. Det funker mye bedre, sier hun.

Flere av de norske utøverne forteller etter rennet om utfordrende forhold ute i løypa. Både Karoline Knotten og Emilie Kalkenberg falt ute i løypa.

– Det er utrolig glaserte forhold. Man blir stiv i beina bare av å stå stille, sier Tandrevold.

FULLE HUS: Ingrid Landmark Tandrevold var feilfri på standplass i torsdagens renn. Foto: Gian Ehrenzeller / AP

Den norske stjernen forteller at hun hadde en klar plan om å ikke gå for hardt, i frykt for å få en høydesmell.

– På første passering følte jeg at jeg kanskje hadde bommet totalt, for da fikk jeg høre at jeg lå ganske godt an. Det var absolutt ikke planen. Jeg prøvde å finne flyten og roen. Jeg hadde veldig gode sekundanter ute der, som minnet meg på det typ hver 200. meter, så jeg ikke skulle glemme det.

– Hva sa de?

– At jeg skulle roe ned og gå sakte fort, finne flyten og ikke mase, sier Tandrevold.

Flere av de norske utøverne leverte gode renn torsdag. Marit Ishol Skogan gikk inn til karrierebeste, mens Juni Arnekleiv ble nummer ti. Se fullstendig resultatliste i bunn av saken.

Var usikker på om hun ville rekke sesongstarten

Torsdagens renn føyer seg inn i rekken av positive opplevelser for den norske skiskytterstjernen denne sesongen.

Før sesongen ønsket hun å dysse ned forventningene til seg selv etter en tung høst. For vi trenger ikke å skru mange månedene tilbake for å finne en periode 27-åringen så mørkt på tilværelsen.

– I høst var jeg litt sånn at jeg håpet å rekke sesongstarten, og det gjorde jeg jo. Det sier litt jo om hvor fort ting kan snu, sa Tandrevold etter onsdagens trening.

Tandrevolds resultater, sesongen 23/24 Ekspander/minimer faktaboks Östersund: Mixed stafett: 2. plass

15 kilometer: 7. plass

Stafett: 1. plass

Sprint: 6. plass

Jaktstart: 5. plass Hochfilzen: Sprint: 1. plass

Jaktstart: 3. plass

Stafett: 1. plass

Flau av egen treningsdagbok

Tandrevold måtte nesten le litt av seg selv da NRK spurte om kontrastene fra nå og til i høst. Da måtte hun stå over NM i rulleskiskyting på grunn av sykdom og den siste høydesamlingen gikk i vasken.

– Det er fælt å si, men her om dagen måtte jeg ta et lite skippertak, sa Tandrevold i et intervju med NRK tidligere i vinter.

Hun siktet til treningsdagboka, som hun bruker til å loggføre hverdagen som toppidrettsutøver.

– Det er ikke noe gøy å skrive treningsdagbok når du ikke trener noe som helst. Da jeg tok skippertaket, så jeg hvordan det sto til i treningsdagboka i september. Der var det ikke så mye konstruktivt. Der var det mye negativt, fortalte hun.

Tandrevold har fått ros av trenerne Sverre Huber Kaas og Patrick Oberegger for hvordan hun har taklet motgangen. De har nemlig merket en vesentlig forskjell.

– De sa at det er utrolig positivt at jeg ikke la opp en eneste gang i høst. Det har jeg gjort mange ganger i løpet av karrieren. Det mente de var et virkelig stort steg i riktig retning, gliste hun og fortsatte:

– Det sier kanskje mer om utgangspunktet. Av og til er det deilig å bare skrive ting ned, da får man det ut. Det er sikkert overdrevent det jeg skriver av og til.

Ingrid Landmark Tandrevold skal smis i hymens lenker sammen med forloveden Trygve Markset til sommeren. Før årets skiskyttersesong kom hun med en advarsel til forlover Tiril Eckhoff. Nå angrer hun. Du trenger javascript for å se video. Ingrid Landmark Tandrevold skal smis i hymens lenker sammen med forloveden Trygve Markset til sommeren. Før årets skiskyttersesong kom hun med en advarsel til forlover Tiril Eckhoff. Nå angrer hun.

Slår et slag for kvinnehelse

I sesongoppkjøringen fokuserte Tandrevold på at hun ikke skulle presse kroppen unødvendig. Hvile når hvile trengs, og god trening når det er rom for det.

– Jeg har kanskje utfordret kroppen med å trene i overkant i perioder, men jeg har aldri vært helt på limit. Jo eldre man blir, jo flinkere blir man til å lytte til kroppen.

Nå er hun glad for å gå skirenn – og ikke minst gjøre det godt når hun først står på startstreken.

– Jeg vil slå et slag for kvinnehelse. Dette er bare synsing og min erfaring, men jeg tror det er enda viktigere for jenter å spille på lag med kroppen. For det er mye som skjer, ass. Hormoner og greier. Det skal jeg fortsette å gjøre, mante hun.

Med den trøblete oppkjøringen frisk i minne, ser hun med lettelse og glede på hvordan ting har gått i sesongens første renn.

– Da føler man seg ganske mange kilo lettere. Det har vært en krevende oppkjøring, så har jeg prøvd å snu det og tenker «hva er det jeg faktisk kan gjøre noe med?». Både teknisk på ski og på skytebanen. Jeg synes at jeg tar et steg i riktig retning der, da er det gøy å gå skirenn.

– Hvor mange positive ord har det vært i treningsdagbøkene nå?

– Den er ikke blitt oppdatert, så ikke så mange, hehe, men på verdenscup er trenerne, og det er de jeg går til når jeg trenger det.

Trener Sverre Huber-Kaas sa på trening tidligere i uka at de var «veldig usikre» inn i sesongen.

– Men så fikk vi gode svar i Östersund og har prøvd å bygge videre på det, sa han.

Det har virkelig gitt resultater for Tandrevold.