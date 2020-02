Shaw roste Solskjær før Brugge-kamp

Luke Shaw hyllet Ole Gunnar Solskjær på pressekonferansen før Manchester Uniteds returkamp i europaligaen mot belgiske Club Brugge. Oppgjøret i Beliga forrige uke endte 1-1.



– Han har vært utrolig. Ikke bare for meg, men for hele laget. Han har klart å få oss alle til å smile. Han har vært fantastisk og gjengen har det veldig bra med ham, sa Shaw.



Europaligaen er den andre muligheten for Solskjærs lag å kvalifisere seg til mesterligaen. På spørsmål om cupveien kunne være den letteste veien, svarte nordmannen:



– Det er gode lag i europaligaen, og vi er nødt til å komme oss forbi Club Brugge først. Vi ser frem mot kampen.