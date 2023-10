Sette verdsrekord med over ti minutt – stoppa av utruleg arrangørtabbe

Løypa var for kort.

Den var veldig mykje kortare enn først oppgitt.

Kappgjengarane skulle ha gått 20 kilometer, men løypa var berre 17 kilometer.

– Eg lurer på korleis i namnet til himmelen dei har klart dette, seier Kjersti Tysse Plätzer til NRK.

Slo verdsrekorden med ti minutt

Den panamerikanske meisterskapen blir arrangert i Santiago i Chile. Forholda var perfekte, og det var venta svært gode tider. Men ikkje så gode.

Den gjeldande verdsrekorden er på 1:23:49. Kimberly García Leon vann på tida 1:12:26, over 11 minutt raskare.

– Ein arrangørtabbe «de luxe», ein skandale, seier Tysse Plätzer.

Elleve andre utøvarar gjekk inn til ei tid under den gjeldande verdsrekorden.

– Vi sjekkar farten nøye, og den første runden gjekk veldig fort. Vi såg at farten var for høg, det gjekk fortare enn løpet til menn, seier Viviane Lyra frå Brasil, som gjekk inn til fjerdeplass.

– Vi visste at det var noko rart, så vi tenkte ikkje på tida, seier Lyra ifølgje ESPN.

STRØKET: Dei fekk alle medaljar, men ingen av tidene vart ståande. Glenda Estefania Morejon (frå venstre), Kimberly García Leon og Evelyn Carla Inga frå Peru. Foto: MAURO PIMENTEL / AFP

Etter at løypa vart kontrollmålt vart tidene sletta og resultatet annullert.

– Vi skjønte det på den første kilometeren, tida samsvarte ikkje med distansen. Det handla meir om å kontrollere kjenslene og ikkje miste kontrollen, seier Leon ifølgje ESPN.

OL-SØLV: Kjersti Tysse Plätzer tek ein god bit av sølvmedaljen ho tok i OL i 2000. Foto: Bjørn Sigurdsøn / NTB

Kjersti Tysse Plätzer har sjølv vore med på å arrangere løp med OL-kvalifiseringsstatus. Då er krava til løypemåling ekstra høge.

– Vi måtte flyge inn ein sertifisert løypemålar frå København, seier Kjersti Tysse-Plätzer til NRK.

– Enorme konsekvensar

Kjersti Tysse Plätzer står sjølv med to OL-sølv på distansen. Ho meiner dette får enorme konsekvensar for løparane.

Den panamerikanske meisterskapen tiltrekkjer seg sterke løparar, noko som hevar kvaliteten. Dermed er dette ei sjeldan moglegheit til å sikre seg ei god tid.

– Viss du kvalifiserer deg i dag, kan du førebu deg maksimalt til OL. I staden må dei kvalifisere seg på nytt. I denne meisterskapen var det dessutan mange på eit høgt nivå. No må dei andre sjå etter nye løp, og det er ikkje sikkert det er mange av dei som er skikkeleg gode, seier Tysse Plätzer.

ER DET SANT!?: Kimberly García Leon ser ned på klokka idet ho går over målstreken. Tida var over ti minutt raskare enn verdsrekorden. Foto: DYLAN MARTINEZ / Reuters

Dessutan er løparane naturlegvis utkøyrde etter kraftprøva i Santiago.

– Ein kappgjengar kan ikkje førebu seg optimalt til veldig mange løp. Dei som var med her har planlagt at dette er sjansen deira, dei har toppa forma. Og det er ikkje berre berre å gjere det når du skal konkurrere i halvannan time, seier ho.

– Har du sett liknande?

Og ja, det har ho faktisk. Det var ikkje like graverande, men skal ha skjedd under europacupen for landslag i 1998.

– Stephan (Plätzer) var landslagstrenar og løp sjølv eit par runder i løypa. Han har ei ganske god fartskjensle, og kunne ikkje skjøne at løypa var éin kilometer lang. Så han gjekk til arrangøren og gav beskjed om å måle igjen.

– Det viste seg at han var 70 meter for kort per runde. Det betyr at heile løypa var 700 meter for kort. Det vart oppdaga ved flaks, seier Kjersti Tysse Plätzer til NRK.