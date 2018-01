– I dag kunne jeg hatt stang ut og vunnet likevel. Jeg følte meg veldig sterk og hadde en veldig god dag, sier Graabak til NRK.

For det var ingen som klarte å utfordre Jørgen Graabak i dagens renn i Val di Fiemme. Graabak gikk fra Espen Andersen tre kilometer før mål, og hadde lang avstand ned til nærmeste utfordrer.

– Det ble veldig komfortabelt til slutt. Jeg hadde som plan å gå godt på ski, ta igjen Espen og Jarl og se hva som skjedde. Jeg hadde en plan om å ha igjen litt krefter i tilfelle de tok meg igjen, men da jeg så at de ikke tok meg inn så var det bare å cruise inn, forteller Graabak.

Ensom majestet

Tre nordmenn lå først etter hopprennet i Val di Fiemme. Jarl Magnus Riiber gikk ut ett sekund foran Espen Andersen, mens Jørgen Graabak var nummer tre, tolv sekunder bak.

Det tok ikke lang tid før de var en samlet gruppe, og de tre nordmennene holdt følge lenge.

Etter 3,8 km begynte Riiber å falle litt fra, og han klarte ikke å holde følge med de andre. Etter fem kilometer lå Riiber 19,6 sekunder bak.

Jørgen Graabak rykket fra Andersen mot slutten, og kunne gå i mål i ensom majestet.

Dermed tok han sin fjerde seier i verdenscupen i karrieren, og hans første for sesongen.

Frustrert Schmid

Andersen klarte heller ikke å holde gruppen bak på avstand, og på oppløpet stod de øvrige pallplassene mellom tre løpere.

Først i spurten kom Johannes Rydzek, mens Lukas Klapfer ble nummer to. Jan Schmid var nærme, men endte som nummer fire.

Med fjerdeplassen er det Jan Schmid som beholder den gule ledertrøyen, men det var ikke nok til å glede han.

– Det er fryktelig frustrerende å være 50 centimeter unna en andreplass. Jeg begynner å bli smått lei av å gi bort avslutninger på den måten, sier han til NRK og fortsetter:

– Og i dag føler jeg at jeg har en latterlig god dag, men et kjedelig sluttresultat. Jeg får ta med meg at jeg følte meg helt rå i løypa, skiene var gode og at Jørgen vinner.

De øvrige nordmennene var Espen Andersen (6.), Jarl Magnus Riiber (10.), Magnus Moan (11.), Magnus Krog (25.) og Mikko Kokslien, som kom på 34. plass.