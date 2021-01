– Han kommer ikke til å gå skirenn. Det er ikke så mange skirenn på planene fremover heller, men det blir en restart for å finne ut hva pokker det er som skjer. Og hva som feiler ham.

– Det finner vi ikke ut av i morgen. Det kommer til å ta tid, sier allroundtrener Eirik Myhr Nossum til NRK, kort tid etter at Erik Valnes tok NM-gull på 10 kilometer i klassisk stil mandag.

– Det er en vegg han går inn i

Tønseth hadde opprinnelig tenkt å gå 15 kilometeren i fristil i Granåsen tirsdag. Den konkurransen utgår for Byåsen-løperen.

Han reiser heller ikke på verdenscup i Nove Mesto i februar, en rennhelg for utøverne som ikke blir tatt ut til VM. I tillegg er det planlagt for verdenscup i Holmenkollen i mars. Der blir heller ikke Tønseth å se.

30 kilometeren med skibytte blir hans eneste distanse under mesterskapet på hjemmebane. Der ble han søndag nummer 25. Langt bak de aller beste.

BEKYMRET: Allroundtrener Eirik Myhr Nossum, her under NM-distansen 10 kilometer intervallstart i Granåsen mandag. Foto: Ole Martin Wold / NTB

Nossum sier dette om tiden som kommer:

– Jeg er bekymret når jeg har utøvere som vi ikke finner ut hva feiler. Det er ikke snakk om at han går litt for sakte, men det er en vegg han går inn i. Det synes jeg er vanskelig, sier han – og forklarer bekymringen slik:

– Jeg er bekymret fordi du kan gi litt opp når du ikke finner noen ting. All den tid jeg mener han er en av utøverne i Norge med høyest kapasitet, og det nå liksom bare går på lavgir, og vi ikke vet hva det skyldes.

Slet med å restituere

Tønseth åpnet sesongen på Beitostølen i november med en femte- og niendeplass. Deretter reiste han til verdenscupåpningen i Ruka i Finland. Der slet han stort på distanserennene og 29-åringen fortalte da om en kropp som ikke klarte å levere flere dager på rad.

Den gangen slet han rett og slett med å restituere ordentlig.

Det ble en lang periode med trening gjennom hele desember, men da Tønseth returnerte til norgescup på Lygna for en uke siden var han plutselig langt bak igjen med en 34. og 15. plass på to distanserenn.

– Mye dårligere nå enn tidligere

Under NM i Granåsen ble det 25. plass under 30 kilometer med skibytte. Det var to minutter og 42 sekunder opp til gullvinner Emil Iversen.

BLE HANS SISTE RENN FOR SESONGEN: Didrik Tønseth underveis på 30 kilometer med skibytte i Granåsen søndag. Foto: Ole Martin Wold / NTB

På spørsmål om det er vanskelig å finne ut hva som er galt, svarer allroundtrener Nossum et bekreftende «ja».

– Det er ikke noe vi ikke har... Vi har prøvd i lang tid å prøve ulike ting for å finne ut av det. Uten at vi har sett noe lys i noe tunnel. Alt i alt er det ganske mye dårligere nå enn tidligere. Når du går inn i en vegg, plutselig, så er det noe jeg ikke skjønner hva er.

Nossum sier – uten å gå for dypt i detaljene – at Tønseth kommer til å gjennomgå tester de ennå ikke har forsøkt ennå. Alle teorier skal sjekkes.

Fare for landslagsplassen

Det blir også et spørsmål om konsekvensene for Tønseths plass på landslaget inn i neste og viktige OL-sesong.

– Er det en reell sjanse for at landslagsplassen ryker nå?

– Ja, det er det. Men jeg presiserer at den problemstillingen er veldig prematur. Det er altfor tidlig å begynne å tenke på, egentlig. Jeg vet ikke hvor stort laget blir neste år, men kommer det noen som banker ned døren, skal inn og fortjener plassen, så får de det.

– Martin Johnsrud Sundby ble med sin merittliste vraket til denne sesongen her. Ingen har klippekort, sier Nossum.