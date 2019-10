Seriestarten utsettes med tre uker

Etter oppfordring fra eliteserieklubbene, har NFF gått med på å utsette seriestarten neste år i tre uker.

– Klubbene, via NTF (Norsk toppfotball), ba i vår om en ny vurdering basert på at man ønsket å starte noe senere og samtidig spille Eliteserie under deler av sommerens EM. Forbundssyret har imøtekommet klubbenes ønsker, forteller leder av konkurranseavdelingen i NFF, Nils Fisketjønn.

Disse endringene er vedtatt av forbundsstyret, melder NFF i dag.

►Seriestart utsettes tre uker, til første helg i april.

►Det legges opp til spillefri i Eliteserien under gruppespillet i EM.

►Cupfinalen flyttes frem til siste helg i oktober, mens kvartfinalene i NM flyttes tilbake til helg. Dette for å gi bedre flyt i gjennomføringen.

►Seriespillet avsluttes siste helg i november.

Fisketjønn forklarer endringer slik:

– Verdien av å starte før internasjonal periode i mars er mindre for A-menn nå enn tidligere da de aller fleste spillerne spiller i andre ligaer. Tidlig start er fortsatt viktig for U21 og G19. En lang sesong på høsten er viktig for våre E-cuplag.

– Den reviderte hovedterminlisten gir også mulighet for ytterligere tilpasninger til E-cup ved at det blir mulig, på kort varsel, å utsette seriekamp mellom eventuelle playoffrunder, sier Fisketjønn.