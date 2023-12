Ser ingen problem med våpensponsor: – Me flyg ikkje rundt med granatkastarar

Norges idrettsforbund (NIF) og Olympiatoppen sjøsette Summit 2024-prosjektet i fjor haust, der dei løftar satsinga på ti sommaridrettar før OL i Paris.

I slutten av januar vart teknologi- og våpenprodusent Kongsberg Gruppen òg med på laget. Blant dei som dreg nytte av sårt trengde pengar er roarane.

– Det er jo kjempebra, seier tidlegare OL-vinnar Olaf Tufte til NRK om sponsorpengane.

Han sit i toppidrettsutvalet i Roforbundet og ser berre positive sider ved Kongsberg Gruppens sponsing av sommarsporten.

– At dei tek samfunnsengasjement og bidreg til at idrett kjem opp, det må vera bra.

KJEMPEBRA: Olaf Tufte er fornøgd med å ha Kongsberg Gruppen som sponsor. Foto: Theodor Åleskjær / NRK

Kongsberg Gruppen består av tre forretningsområde, men forsvar- og romfartsdelen har høgast driftsinntekter og aksjane til selskapet har stige med 50 prosent sidan Russland invaderte Ukraina i februar 2022.

Tufte meiner det er feil å fokusera på Kongsberg Gruppen som våpenprodusent.

– Våpen er ein veldig, veldig liten del av det dei held på med. Ikkje noko av det me held på med handlar om våpen. Dei som sit mykje høgare opp i det norske hierarkiet får ha ein diskusjon om det, meiner Tufte og legg til:

– Me flyg ikkje rundt med verken kuler eller granatkastarar på genseren.

Ber om garanti

I august gjekk Redd Barna ut og sa at dei ikkje ville ha «våpenpengar» frå Kongsberg Gruppen før TV-aksjonen.

Dei oppmodar idrettar som blir sponsa av våpenprodusentar til å be om ein garanti frå selskapa.

– Det er varsemdsvurderinga me er opptekne av. Derfor oppmodar me alle som blir sponsa om å be våpenprodusentane om å garantera at ikkje våpena deira blir brukte til å bryta humanitærretten eller gjera krigsbrotsverk, seier Gunvor Knag Fylkesnes, direktør for politikk og kommunikasjon i Redd Barna, til NRK.

– Har sporten eit ansvar og ei påverknadskraft?

– Ja, absolutt. Dersom alle som blir sponsa seier frå og krev ein garanti, gjer kanskje selskapa desse varsemdsvurderingane endå grundigare.

Ronny Lie, kommunikasjonsdirektør i Kongsberg Gruppen, skriv til NRK at dei ønskjer å bidra økonomisk og teknologisk til Summit 2024 for å styrka toppidrettsprestasjonar og dyrke mangfaldet av idrettar.

KOMMUNIKASJONSDIREKTØR: Ronny Lie i Kongsberg Gruppen. Foto: Maria Kommandantvold / DKBU

– Kan de garantera idretten at ikkje våpena deira blir brukte til å bryta humanitærretten eller vert nytta i krigsbrotsverk?

– Idrettsrørsla i Noreg er eit ektefødd barn av nasjonsbygginga i Noreg og representerer verdiar me alle kjenne oss igjen i. Førre veke var (Ukrainas, red.anm.) president Zelenskyj på besøk i Noreg, og takka Noreg og Kongsberg Gruppen for støtta. Den kampen det ukrainske folket no kjempar, handlar ikkje berre om Ukraina. Den handlar om Europa, Noreg og kvar enkelt av oss – om retten vår til å leva i eit fritt, demokratisk og sjølvstendig land. Me er stolte av å kunna bidra saman med norske styresmakter og allierte i dette formålet, svarer Lie, utan å gå inn på om Kongsberg Gruppen kan gi garantien Redd Barna etterspør.

Det har vore fleire markeringar mot våpenprodusentars sponsing av idretten og hopparane har fått reaksjonar på sponsoren sin Nammo:

Lie seier dei har forståing for at det finst fleire syn på saka:

– Me er eit spegelbilete på norske tryggingsbehov og er underlagt eit av dei strengaste regelverka i verda for eksport av forsvarsmateriell. Det er brei politisk semje om at me skal ha eit forsvar og ein forsvarsindustri. Me respekterer at enkelte har ulikt syn på dette, men me er svært stolte av den rolla me har.

– Kongsberg Gruppen har ein fantastisk prestasjonskultur

Toppidrettssjef i NIF Tore Øvrebø rosar Kongsberg Gruppens prestasjonskultur og engasjement for toppidretten.

– Kongsberg Gruppen har ein fantastisk prestasjonskultur og dei er ordentleg inne på den tanken om å vera saman om å løfta desse idrettane saman med oss. Dei ønskjer å ta del av og vera med å styrka den prestasjonskulturen me har i norsk toppidrett.

TOPPIDRETTSSJEF: Tore Øvrebø. Foto: Vidar Ruud / NTB

– Korleis forheld ein seg til at sponsoren profitterer på krig?

– Dei er jo over 50 prosent statseigde, så eg tenkjer at dei spørsmåla der blir regulerte av norsk offentleg politikk, så forheld me oss til det. Det er eit heilt legitimt, stort norsk industriselskap som er eit ordentleg teknologilokomotiv for norsk næringsliv. Så me forheld oss til det.

Øvrebø meiner idretten bør vera så lite politisk som mogleg.

– Eg tenkjer at det blir feil at idretten skal forhalda seg til næringslivet på ein heilt annan måte enn staten gjer. Dei reguleringane som går gjennom lovgivinga og den måten den norske staten opererer på internasjonalt, bør vera grensene våre og me held oss innanfor dei, seier toppidrettssjefen.

– Det er ignorant og lite tillitvekkjande

NRKs sportskommentator Jan Petter Saltvedt meiner idretten risikerer å mista viktige verdiar i jakta på finansiering.

– Det lèt til at prinsippa forsvinn når desperasjonen etter pengar blir for stor, seier Saltvedt.

Det er ikkje Øvrebø samd i:

– Nei, det gjer jo ikkje det. Det norske staten og Stortinget regulerer gjennom lovene kva som blir rekna som ok og ikkje. Det forheld me oss til og prinsippa må eventuelt liggja der.

Saltvedt kjøper ikkje argumentet om at NIF stiller seg bak Noregs lover og prinsippa til staten:

– Det er ganske mykje som er lovleg i Noreg som idretten ikkje nødvendigvis bør identifisera seg med.

Sportskommentatoren meiner NIF bør stå for litt meir og ha med seg grunnleggjande prinsipp inn i sponsoravtalar:

– Å fråskriva seg eit totalt ansvar som øvste instans for norsk toppidrett er ignorant og lite tillitvekkjande. Det er urovekkjande for norsk idrett på generell basis.

Landslagsroar Kristoffer Brun forstår at sponsorsamarbeidet kan problematiserast, men han vektlegg kva roarane får ut av samarbeidet.

NØDVENDIG VONDE?: Kristoffer Brun seier at roarane dreg nytte av Kongsberg Gruppens teknologi, men forstår at samarbeidet kan problematiserast. Foto: Theodor Åleskjær / NRK

– Me bruker teknologien til slepetestar og coating og sånn i forhold til båtutstyr. Akkurat den sida synest me er spennande, og er den me forheld oss til. Ein kan heilt sikkert problematisera det, men ein ser òg eit behov for å kunna forsvara seg, og ha gode forsvarssystem. Det har òg kanskje vorte ein del av kvardagen for europeiske land etter kvart. Ein ser at det kanskje er eit nødvendig vonde, seier Brun til NRK.

– Kva prinsipp styrer du ut frå når det gjeld sponsing frå våpenindustrien?

– Eg har ikkje reflektert altfor mykje over dette. Det er kanskje noko eg må gjera.