Sent baklengsmål ødela igjen – Norge må ut i EM-omspill

– Det er en gjenganger at målene kommer mot slutten av kampene, sier NRKs ekspertkommentator Ingrid Byrøygard Kvernvolden.

Norge tok ledelsen i andre omgang da kapteinen Caroline Graham Hansen satte inn 1–0 til Norge. På det tidspunktet ledet Norge gruppa og var med det resultatet klare for EM.

Men med ti minutter igjen kom utligningen. Stjernespilleren Vivianne Miedema vant duellen inne i boksen og stanget inn utligningen. Det ble også kampens siste mål og det hele endte 1–1.

Da dro Kvernvolden paralleller til overtidsmålet til Finland i den forrige kvalifiseringskampen til Norge som kom åtte minutter på overtid.

– Det å slippe inn på slutten, man har ikke råd til det. Norge må ta lærdom av det, sier Kvernvolden.

Norge ender på en 3. plass i gruppa og må ut i omspill til høsten for å nå EM i Sveits sommeren 2025.

– Da vil de få et interessant EM

Nederland sin kaptein Sherida Spitse sier til NRK etter kampen at Norge startet bra i begge omgangene og la press på dem, men at Nederland kontrollerte kampen i en del perioder ellers i kampen.

Det får flere på det norske landslaget til å reagere.

– Man opplever kampen forskjellig. Hvis de opplever at de har god kontroll så kommer de til å få et interessant EM, tror jeg, sier kaptein Caroline Graham Hansen til NRK.

Lagvenninnene Guro Reiten og Frida Maanum er enig med kapteinen sin, og mener Spitse og Nederland ikke hadde mye å by på.

– Der er jeg litt uenig. Sånn er fotballen. Vi stresser dem og får dem til å gjøre feil. Kanskje vi skulle skapt større sjanser, men de har ikke så mye å by for heller, sier Reiten.

– Det er en interessant kommentar. Jeg må nok se den kampen igjen for å skjønne hva hun mener med det. For følelsen der ute var at vi presset dem. Jeg synes vi presset begge stopperne ganske greit. Så det er en interessant kommentar, legger Maanum til.

– Det er «ikke bestått»

Norge må med dette resultatet ut i omspill til høsten for å få EM-plass. Kvernvolden mener laget må hjem å øve før omspillet.

– Det er kamper som dette som føles som et tap. Det er gode tendenser i laget. Men det er mye upresist, de er for dårlig til å ta ned ballen og er for upresise i pasningsspillet. Det er bare å gå hjem og øve og luke bort det til videre kvalifisering i høst, sier Kvernvolden.

TOK LEDELSEN: Caroline Graham Hansen ga Norge håp om direkte avansement da hun sendte laget i ledelsen mot Nederland. Foto: Vegard Grøtt / BILDBYRÅN

Viaplays fotballekspert Lars Tjærnås synes laget har blitt bedre under Grainger, men mener laget ikke har bestått da de må ut i omspill.

– Så nær. Så surt. Et norsk landslag skal til EM-sluttspill, sånn sett er det «ikke bestått». Likevel syns jeg Gemma Grainger har gjort dette laget bedre. Bedre struktur, mer solide defensivt. Problemet er for dårlig utnyttelse av sjanser- fra veldig gode spillere, skriver Lars Tjærnås på X.

Nederland ledet gruppen før kamp, og trengte kun et uavgjort for å gå direkte videre til EM.

Norge på sin side fikk et skuffende uavgjort på fredag mot Finland etter at de slapp inn utligningsmålet åtte minutter på overtid. Dermed sto de likt med Italia på seks poeng før kveldens oppgjør.

For en direkte plass videre til neste års EM måtte Norge komme blant de to beste i sin gruppe.

Norge spiller i divisjon A og må ut i to omspillskamper hvor de møter lag fra divisjon C i første runde. Vinneren her går videre til neste runde i omspillet.

I andre runde vil de syv best rangerte lagene fra kvalifiseringen møte de syv resterende vinnerne fra den første omspillsrunden. Vinnerne fra de kampene er da klare for EM i Sveits.

– Målet kom ut av ingenting

Norge gjorde sitt første bytte i kampen rett før Nederland sin scoring, og landslagssjef Gemma Grainger forteller til NRK etter kampen at hun følte de hadde god kontroll på det nederlandske laget.

– Vi spilte bra og kanskje den beste kampen vi har spilt. Presset funket bra og vi hindret sjanser. De hadde ikke mange store sjanser og jeg vil ikke kalle målet en stor mulighet heller. Jeg er fornøyd med prestasjonen, men resultatet er det som tar over følelsene, sier Grainger.

SKUFFET: Landslagssjef Gemma Grainger. Foto: Vegard Grøtt / BILDBYRÅN

Dere gjorde kun ett bytte før målet. Kunne dere gjort noe annerledes?

– Nei, vi hadde en plan om å bytte på 75 minutter om vi ledet. Vi hadde også en plan om vi måtte score og vi endret formasjonen. Om man jager etter 75–80 minutter så er det et nøkkeltidspunkt. Tiden vi slapp inn så endret vi planen.

Norges målvakt, Cecilie Fiskerstrand, var tydelig skuffet etter kampen og synes laget fortjente mer etter presentasjonen mot Nederland.

– Jeg synes det er veldig frustrerende, for vi fortjente å vinne. Vi har marginer imot og det glipper når det gjelder. Det er veldig frustrerende, for vi er et steinbra lag som fortjener å gå videre, sier hun til NRK etter kampen.

– Man har spilt seks kamper, er det da marginer?

– Det kan diskuteres, men jeg syns vi er uheldige. Men gode lag har flyt og vi må skaffe oss den. Det vi presterer er bra nok til å gå til EM. Målene teller og vi har noen ting å justere i begge bokser.

Norge har ikke vunnet en tellende kamp mot en bedre rangert motstander på FIFA-rankingen siden VM i 2019, men landslagssjefen mener laget blir bedre og bedre.

– Perspektivet er viktig. Spillet blir bedre og vi blir bedre. Vi hevder oss mot topplag. Dette laget har ikke hatt vennskapskamper siden før VM og det er bra. Vi må forberede oss på playoff nå, sier Grainger.