Sensasjonslaget Östersund slo Arsenal: – Helt uvirkelig

Laster innhold, vennligst vent.. For å se dette innholdet, må du aktivere JavaScript i nettleseren din.

– Det er et eventyr som er helt uvirkelig. Og dette gjør de utenfor sesong. Det er en helt utrolig prestasjon. Dette må være en voldsom inspirasjon for norsk fotball og norske lag. Östersund har en omsetning som tlisvarer litt over midten av norsk eliteserie, sier toppfotballsjef Nils Johan Semb under Europaliga-sendingen på Eurosport Norge.

– Jeg syns også de vinner fortjent, sier fotballekspert Bengt Eriksen.

Calum Chambers sier i et intervju vist på Max at avansementet var det viktigste, men det er ingen i Arsenal-leiren som ikke syns det er pinlig å tape hjemme mot lille Östersund.

– Jeg er veldig, veldig stolt av spillerne, klubben og supporterne. Det er ikke lett å vinne her. Jeg er utrolig stolt. Man lærer underveis. Vi fikk det tøft den første halvtimen sist, men lærer. Vi hevet oss og matchet et topplag derfra og ut, sier ÖFKs engelske trener Graham Potter.

Ledet 2-0

For en uke siden cruiset Arsenal til 3-0-seier i Sverige, men i returkampen var Arsène Wengers utvalgte alt annet enn påskrudd. Med to baklengsmål i løpet av 69 sekunder midtveis i første omgang var det plutselig full spenning igjen.

Hosam Aiesh og Ken Sema scoret hvert sitt mål da de blåste liv i Östersunds drøm om å gjøre en av de største skrellene i fotballhistorien. Svenskene hadde tilløp til flere scoringer før pause, men Sead Kolasinacs redusering like etter pause roet Arsenal-nervene et par hakk, og til slutt gikk den engelske storklubben videre med 4-2 sammenlagt.

IMPONERTE: Östersund-spillerne jubler for Ken Semas 2-0-mål. Foto: Peter Cziborra / Reuters

Det var ikke noe å si på at Östersund ledet 2-0 før pause i Nord-London. Man skulle tro Arsenal kom til å kvikne av den tidlige kalddusjen, men bortelaget kom umiddelbart med nok en nesestyver.

Der og da var ÖFK kun ett mål unna å tvinge fram ekstraomganger. Og slik Arsenal vaklet bakover, luktet det flere mål av gjestene.

Bommet

Etter sidebyttet tok det Arsenal under to minutter å redusere til 1-2. Ronald Mukiibi bommet i sitt klareringsforsøk, og dermed hamret Kolasinac nådeløst ballen bak Aly Keita.

Arsenal hadde sjanser til å trygge avansementet ytterligere utover i annen omgang. Særlig Danny Welbeck var nære, men Östersund holdt unna og fikk i det minste med seg en knallsterk borteseier.

På borteseksjonen var det for øvrig spekkfullt. Hele 5000 ÖFK-supportere var på plass i England.

En liten kuriositet: Östersunds FK ble stiftet 31. oktober 1996. Det skjedde en måned etter at Arsène Wenger tok over managerjobben i Arsenal.