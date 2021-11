– Han har svømt og svømt og svømt.

Det sa lørdagens seierherre på 15 kilometer klassisk, Hans Christer Holund, om sin ti år yngre kompanjong på pallen.

Kommentator Jann Post utbrøt at det ikke skulle være mulig at Moseby kun skulle bli slått av Holund og Emil Iversen, og henviste en rekke landslagsløpere bak seg på resultatlisten. NRK-ekspert Torgeir Bjørn mente det var sensasjonelt. Selv var 22-åringen sjokkert og kalte det hele surrealistisk.

SEIERSPALLEN: Emil Iversen, Hans Christer Holund og Håvard Moseby, her etter 15 kilometer klassisk lørdag. Foto: Terje Pedersen / NTB

Klarte ikke å gå etter intervall

For han har ikke hatt hvilken som helst sesongoppkjøring.

Det gikk nemlig veldig galt under rulleskirennet Holmenkollen Skishow før sommerferien. Moseby gikk på trynet i en av svingene.

Hans egen teori er at han fikk en skjevhet i hoften som følge av smellen. En måneds trening med skjev hofte var nok til at han pådro seg et tretthetsbrudd i bekkenet. Skaden skjedde på en løpeintervall i juli.

«Ja, veldig», sier Moseby på spørsmål om det smalt skikkelig i hofta underveis i den treningsøkten.

– Jeg klarte ikke å gå etterpå fordi det gjorde så vondt.

Skaden ble avdekket av MR-bilder i begynnelsen av august.

– Det var en veldig tung beskjed å få. Hele verden falt sammen. Jeg slet med å finne noe positivt, sier han, vel vitende om at viktig trening skulle gjennomføres gjennom høsten.

Tretimers økt i kaldt Sognsvann

Men han var nødt til å være positiv.

Rulleskiturer og løping ble lagt på hylla. Det ble byttet ut med sykkel, stakemaskin og ikke minst en badehette.

MANGE KILOMETER MED SVØMMING: Foto: Privat

Han har brukt mye tid i vannet. Moseby fikk teknikkopplæring av Mette Pettersen Moe, som har vunnet den knalltøffe triatlonkonkurransen «Norseman». Det har blitt ti uker med alternativ trening. Moseby har for eksempel svømt ti kilometer på en økt på over tre timer. Runde på runde i vannet på Sognsvann i Nordmarka i Oslo.

– Det var en mental utfordring, medgir Moseby om de treningsøktene.

– Jeg kjøpte noen vanntette hodetelefoner. Det gjorde det litt mindre kjedelig. Men jeg tviler veldig på at jeg kommer til å gjøre det igjen.

På spørsmål om tredjeplassen på Beitostølen lørdag var mot alle odds, svarer Moseby slik:

– Jeg tror konkurrentene mine vil si det, men jeg vet selv hvor mye hardt arbeid jeg har lagt ned og hvor god form jeg har vært i. Jeg hadde ikke forventet, men håpet på dette.

Vurderes til verdenscupåpningen

ALLROUNDTRENER: Eirik Myhr Nossum, her avbildet tidligere i år. Foto: Beate Oma Dahle / NTB

Allroundtrener Eirik Myhr Nossum var også imponert. Det er han som tar ut distanselaget til verdenscupåpningen i Ruka neste helg. Han sier at Moseby sammen med flere nå vurderes med dit. Det kommer naturligvis an på hvordan det går i søndagens 15 kilometer fristil.

Og dersom han får gå verdenscup, er det lov å drømme om OL.

– Jeg tror alle som går her på Beitostølen drømmer om OL. Hvor realistisk det målet er, det er en annen sak. Men det er en drøm ja.

– Er det realistisk for deg nå da?

– Etter i dag, kanskje, sier Moseby og smiler.

PS: Fra klokken 10:45 søndag morgen kan du på nrk.no eller NRK1 se damene gå 10 kilometer intervallstart i fristil. Sendingen i forbindelse med herrenes 15 kilometer i samme stilart begynner klokken 12:55.