Sensasjonen har tatt hoppsirkuset med storm – nå er han storfavoritt til å vinne hoppuka

En tredjeplass fra Ruka i november 2017 var den eneste gangen Ryōyū Kobayashi hadde vært på pallen før årets sesong. I OL ble bestenoteringen en 7. plass. Han har heller aldri vunnet junior-VM. Men ut av ingenting har japaneren herjet med konkurrentene denne sesongen.

Av de ti verdenscuprennene han har deltatt i har han vunnet seks, i tillegg til to tredjeplasser. Søndag vant han åpningsrennet i hoppuka, og han hoppet atter en gang soleklart lengst i kvalifiseringen til nyttårshopprennet mandag.

Japaneren er rett og slett nesten umulig å slå om dagen.

– Det er mulig, men da må man hoppe jævlig bra, sier nordmannen som var nærmest Kobayashi i åpningsrennet, Andreas Stjernen.

– Han er en maskin

140 meter hoppet Kobayashi i kvalifiseringen til tirsdagens nyttårsrenn. Det er fem meter lenger enn nummer to på lista, og i morgendagens renn er han en enorm favoritt til å vinne.

VANT: Kobayashi tok seieren i åpningsrennet, til tross for et overraskende svakt hopp i 2. omgang. Foto: Christof Stache / AFP

– Han er i sin egen liga, sa NRKs hoppekspert Johan Remen Evensen etter at Kobayashi hadde landet langt nede i bakken i kvalifiseringen.

– Han er mannen å slå nå. Han er en maskin, sier Østerrikes hjemmehåp Stefan Kraft.

Men Kobayashi selv tar rosen med slående ro.

– Nei, jeg er menneskelig, slår japaneren fast overfor NRK.

Beina på jorda

For 22-åringen har begge beina godt planta på snøen i Garmisch-Partenkirchen, til tross for at han nå er den åpenbare favoritten til å vinne hele hoppuka.

– Det var bare den første konkurransen, men det var absolutt en bra start. Nå vil jeg bare ta med meg momentumet videre, sier han.

At han nå kan bli første japaner siden Kazuyoshi Funaki (1997/98) til å vinne hoppuka bryr han seg heller ikke stort om.

– Jeg var bare ett år da det skjedde, så det tenker jeg ikke på. Det har jeg ingen formening om, sier han.