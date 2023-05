– Det er en enorm seier for oss. Det her kommer man til å huske lenge, sier målscorer Sondre Olden.

Da hadde akkurat cet norske ishockeylandslaget slått Canada på sensasjonelt og dramatisk vis.

– Det er helt sykt. En ishockeysensasjon. Det er ikke annet å si, jeg er målløs, sier Viaplays ekspert Alexander Bonsaksen.

– Jeg må virkelig berømme Norge for innsatsen. For en innsats. Det er veldig sterkt, sier SVT Sports ekspert Håkan Loob.

Dramatikken oppsto elleve sekunder før full tid i tredje periode på stillingen 2–1 til Norge. Da utlignet Lawson Crouse til 2–2 og sørget for «sudden death» i Riga.

MÅL: Sondre Olden scoret på straffe. Foto: INTS KALNINS / Reuters

Norge skapte flere store sjanser i spillforlengelsen, men til slutt måtte det hele avgjøres på straffer. Der holdt de norske spillerne hodet kaldt og sikret seieren på overbevisende vis.

Norge scoret på fire av fem mulige, mens Canada bommet to ganger. En ekte bragd av det norske laget

Det er Norges første seier over Canada på 23 år. Canada er rangert som verdens nest beste landslag, bare overgått av Finland. Norge er nummer 12 på den samme listen.

Ut mot dommeren

Like før Canadas 2-2-scoring oppsto det en kontroversiell situasjon. Johannes Johannesen ble trippet, men uten at dommerne foretok seg noe. Etter kampen var Norges landslagstrener Tobias Johansson fortsatt forbanna over situasjonen.

NORSK SJEF: Tobias Johansson. Foto: INTS KALNINS / Reuters

– Jeg er fortsatt jævlig irritert på dommerne. De prøver å stjele seieren fra oss i dag, men vi er så sterke mentalt og gjennomfører matchplanen hundre prosent. Vi har vist i disse seks kampene at vi kan måle krefter med hvem som helst, sier Johansson til Viaplay.

– De er fullstendig gale på benken. Jeg forstår at de er veldig opprørte der, sier SVT-ekspert Loob.

Andreas Martinsen og Sondre Olden scoret Norges mål i ordinær tid. Milan Lucic reduserte til 2–1 for Canada før den dramatiske avslutningen på kampen.

Ikke til sluttspillet

Norge kan ikke nå sluttspillet i årets VM, men seieren over Canada åpner døren for en sterk sluttplassering. Med seier over Slovakia i siste kamp kan de norske iskrigerne overgå 13.-plassene fra de to foregående verdensmesterskapene.

Canada er allerede kvalifisert for sluttspillet.

Norge har vært relativt gode defensivt med tolv baklengs på seks kamper, men framover har det gått trådt. Det er scoret sju mål og tre av dem kom i den første kampen. Overtallsspillet siden kampen mot Kasakhstan (to mål på to mulige) har vært uten nettkjenning. Det er spilt godt over 50 minutter i spill med en mann mer på isen.

Neste års VM går i Tsjekkia med spillesteder i Praha og Ostrava.