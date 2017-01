– Det er helt fantastisk. Det har vært en veldig bra dag for oss, sier hoppsjef Clas Brede Bråthen.

Tande sikret da sin andre seier i hoppuka. Kongsberg-hopperen vant også i Garmisch-Partenkirchen 1. nyttårsdag. Tande strakte seg til 128,5 meter, og vant 2,6 poeng foran Robert Johansson.

– Helt rått!

Det var dobbelt norsk etter første omgang, men da finaleomgangen ble avlyst ble det klart at det ble dobbelt norsk. Tande fikk meldingen om seieren av NRKs Karen Marie Ellefsen.

SEIER: Daniel-André Tande knytter neven etter 128,5 meter. Foto: Dominic Ebenbichler / Reuters

– Helt rått, sa Tande på sletta i Innsbruck, men han virket ikke overrasket over meldingen.

– Vi satt og tenkte på at det kunne bli bare én omgang. Når Robert gjør det fantastisk gode hoppet var vi sikre på at det skulle holde, sier Tande.

Arne Scheie: - Dette var stort

Ikke bare sikret Tande sin andre seier i hoppuka. Både Kamil Stoch og Stefan Kraft feilet i Innsbruck, og da tok Tande over sammenlagtledelsen i hoppuka. I NRKs studio finn han overlevert ledertrøya av Anders Fannemel.

– Det er helt rått at han bare «gunner» på, sier Fannemel.

– Å levere som han gjør er utrolig. Han rusler rundt som skjæra på tunet og koser seg. Han leverer kjempehopp på kjempehopp, og er i ferd med å etablere seg blant de store norske hopperne, sier hoppsjef Clas Brede Bråthen.

– Dette var stort. Med norsk dobbeltseier er dette i alle fall hopphistorie. Det er nesten ikke til å tro, sier Arne Scheie.

Kommentatorlegenden nøt hopprennet fra TV-stolen.

– Det var som alltid spennende, og det var relativt fair. Det blir riktig me den omgang, sier Scheie.

Tre norske i toppen

At Tande vant var ingen overraskelse, men Robert Johanssons andreplass var en enorm sensasjon. 26-åringen Johansson fra Søre Ål sto med en 14. plass som bestenotering i verdenscupen før kjempehoppet i Bergiselbakken i Innsbruck. Han landet på 133 meter, og sikret en suveren ledelse som tredje startende. Det ble det lengste hoppet i konkurransen.

– For en fart, og for et glis, kommende Christian Nilssen fra kommentatorboksen

– Robert er en flink flyger, og utnytter gode forhold fantastisk her. Det er utrolig kult at han får til et sånt kjempehopp i hoppuka, sier NRK-ekspert Johann Remen Evensen.

SE VIDEO: Robert Johansson med konkurransens lengste hopp. Du trenger javascript for å se video. SE VIDEO: Robert Johansson med konkurransens lengste hopp.

SE VIDEO: Johansson etter kjempehoppet. Du trenger javascript for å se video. SE VIDEO: Johansson etter kjempehoppet.

Også Andreas Stjernen leverte et strålende renn. Han landet på 122,5 meter, og la seg på en 5. plass.