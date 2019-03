Laster innhold, vennligst vent.. For å se dette innholdet, må du aktivere JavaScript i nettleseren din.

– Det er så deilig, jublet Kristoffersen i målrområdet.

Lørdagens seier er Kristoffersens 18. i verdenscupen, der 15 av dem har kommet i slalåm.

Rasmus Windingstad ble nummer to, noe som er karrierebeste. Kristoffersen slo lagkameraten med 24 hundredeler.

– Jeg tenke ikke at jeg skulle bli nummer to før andre omgang. Det er forhold som man fort kan bli passiv av, så jeg gikk for å være tøff i hodet. Bare at jeg satt i lederstolen da Hirscher kjørte, og så la seg bak ... Det blir nesten for dumt, sier Windingstad til NRK.

Windingstad har tidligere ikke lagt skjul på målsettingene sine, og 25-åringen har vært offensiv i uttalelsene.

– Jeg trodde jeg kunne komme på pallen i dag. Jeg har vært litt tøff i trynet, men i dag beviser jeg at jeg ikke bare har snakket tull.

Henrik Kristoffersen er veldig glad på lagkameratens vegne.

PÅ PALLEN: Henrik Kristoffersen og Rasmus Windingstad feirer dobbeltseieren. Foto: Jure Makovec / AFP

– Det er helt fantastisk med Rasmus. Vi har kjent hverandre siden vi var syv eller åtte år gamle. Vi har vært på skigymnas sammen, vi har kjørt europacup sammen og vi henger sammen på fritiden. Det er utrolig kult, det er bare å ta av seg hatten, sier Kristoffersen til NRK.

– Over all forventning

Windingstad lå son nummer syv etter første omgang. Hans beste plassering i verdenscupen før dagens renn var en syvendeplass.

– Rasmus har hatt en veldig positiv utvikling, men det er ingen garanti for at han skal ta steget opp på pallen, sier NRK-ekspert Bjarne Solbakken.

Marco Odermatt fra Sveits ble nummer tre.

Landslagssjef Christian Mitter var fornøyd med Windingstad etter dobbeltseieren.

– Han var ganske bra i dag. Han har aldri vært på pallen før, så det er bra. Han har kjempet hardt. Storslalåm er noe vi har slitt med historisk sett, og i dag har vi to på pallen og en som var på vei. Det var over all forventning, sier han til NRK.

Tredje strake seier i storslalåm

Kristoffersen tok sin tredje strake storslalåmseier. Nylig vant han VM-gull i disiplinen, mens det deretter ble en etterlengtet verdenscuptriumf i bulgarske Bansko. Før det hadde han ikke vunnet et internasjonalt renn i storslalåm siden 2015.

JA, VI ELSKER: De to norske gutta sang nasjonalsangen etter bragden. Foto: Marco Trovati / AP

– Han har sagt at han har lagt ned vanvittig arbeid i å heve storslalåmen for å ta Marcel Hirscher. Men Henrik stortrives på slike forhold som det var i dag, varm og saltet snø, sier Solbakken.

Den vanligvis suverene Hirscher ble nummer seks lørdag.

Leif Kristian Nestvold-Haugen lå på tredjeplass etter første omgang. Nordmannen ledet på alle mellommåltider i den andre omgangen, men kjørte ut like før mål.

Etter første omgang ledet Kristoffersen med 27 hundredeler foran franske Alexis Pinturault. Franskmannen endte på en femteplass.

Det var mange norske på sene startnummer i første omgang. Fabien Wilkens Solheim ble nummer 47 og greide ikke å ta seg videre. Trioen Timon Haugan, Bjørnar Neteland og Lucas Braathen kjørte ut.